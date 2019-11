Lewis Hamilton (Mercedes) arrancará desde la quinta posición en Austin, en la carrera del GP de Estados Unidos en la que debería certificar su sexto título mundial de Fórmula 1. El piloto inglés, sin embargo, tendrá la amenaza de su compañero Valtteri Bottas quien se agenció la ‘pole position’ en el trazado norteamericano. El finlandés rompió la racha de 6 poles consecutivas de Ferrari y superó el bache de 7 grandes premios sin posición preferente para los coches de la estrella.

“No recuerdo una Q3 tan mala. Ha sido un desastre total“, reveló Hamilton, asumiendo toda la responsabilidad de lo sucedido, sin una mala palabra contra el coche o el equipo.

Como queriendo intimidar a sus rivales, Hamilton empezó a mandar en la sesión de clasificación desde la Q1, aunque fue Lando Norris en su último intento quien logró el primer mejor crono, una décima más rápido que el inglés. Poco inquietante para los de arriba, que se reservaron.

La Q2 dejó una entretenida pelea por la primera plaza, con hasta cuatro líderes diferentes, primero Hamilton, después Albon –con blandas–, y los dos Ferrari, Vettel y Leclerc, que dominó la segunda manga. Bottas era sexto.

La definitiva Q3 fue un espectáculo de disputa por el mejor crono. En el primer intento hubo hasta cuatro cambios de poleman provisional, con un sorprendente Bottas marcando un tiempo de 1:32.029 de récord del circuito. Le siguieron, pegados en menos de 3 décimas, Vettel, Verstappen, Leclerc y Hamilton.

En el segundo intento, ninguno de los pilotos protagonistas fue capaz de superar el mejor tiempo de Bottas logrado en el primer intento. Se mantuvieron las posiciones, con Vettel en la segunda plaza de la parrilla, Verstappen tercero y Leclerc cuarto.

Hamilton, largará desde la quinta posición en búsqueda de conseguir su sexto título de Fórmula 1, mismo que le pondría solo un peldaño debajo de la leyenda de la categoría reina del automovilismo, Michael Schumacher, único piloto con siete campeonatos.

