Atlético de Madrid extraña los goles de Raúl Jiménez

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, lamentó que Raúl Jiménez no haya brillado con los colchoneros como lo está haciendo con el Wolverhampton, equipo con el cual se ha consagrado como goleador estelar.

“Uno se arrepiente de muchas cosas pero el futbol es así (por dejarlo ir) y los jugadores funcionan en un equipo y otros no. Hay veces que a los jugadores se encuentran incómodos el ambiente no les va y eso no quiere decir que no sean jugadores buenos”, confesó el dirigente rojiblanco.

“Así es el futbol, hay jugadores que funcionan en un equipo y otros que no, pero es un gran jugador. El Atlético es un equipo fuerte importante y así lo son jugadores pero eso no quiere decir que existan jugadores que no jueguen bien en un equipo y si lo hagan en otro”, añadió.

Ni modo… 🤷‍♂️ Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló del nivel que tiene Raúl Jiménez en Inglaterra y que no pudo mostrar con los Colchoneros. ⚽️ pic.twitter.com/wI6SaTZ4IS — MedioTiempo (@mediotiempo) November 14, 2019

En 2014 Jiménez dio el gran salto. Arribó al Atlético de Madrid sin embargo no contó con muchas oportunidades en el primer equipo y tras un primer año gris los colchoneros lo prestaron con opción de compra al Benfica, escuadra donde tampoco tuvo un paso estable.

Jiménez disputó 28 partidos con la casaca de los Colchoneros en todas las competencias, en los cuales solo hizo un gol.

Por otra parte, Cerezo auguró un buen rendimiento para Héctor Herrera, quien llegó al equipo para esta temporada y en la que ha ido sumando minutos de a poco en las competiciones.

“Héctor Herrera es un gran jugador, y lo está demostrando cada vez que juega y yo creo que le va a dar un buen resultado en el Atlético de Madrid”.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló del nivel que tiene Raúl Jiménez Ni modo… 🤷‍♂️Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló del nivel que tiene Raúl Jiménez en Inglaterra y que no pudo mostrar con los Colchoneros. ⚽️ Posted by mediotiempo on Wednesday, November 13, 2019

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ