Atletas veracruzanas desafían el miedo en el tradicional Día de Muertos

Las atletas veracruzanas Jessica Jarquín, Viviana Del Ángel y Brittany Sainz, contaron sus peores miedos, previo a la celebración del tradicional Día de Muertos, donde nos muestran que el miedo siempre existirá, pero el enfrentarlo te ayudará a mejorar y pasar sobre los obstáculos que en algún momento les paralizaron.

JESSICA JARQUIN

La pesista Jessica Jarquín González, es medallista de bronce en el Mundial Juvenil en el 2017 en Tailandia y un subcampeonato Panamericano durante dos años consecutivos en Colombia y Cuba, mismos que fueron conseguidos por el trabajo constante, no solo durante sus entrenamientos físicos, los mismos que incluyen una estricta dieta, sino por saber cómo apartar el miedo.

“El miedo para mi es una debilidad, ya que comienzas a sentir que se te complican las cosas, y al final si eso te pesa, será difícil que puedas levantarte y seguir, por eso es que pienso que uno de mis mayores temores es el decepcionarme a mí misma, ya que hablando terroríficamente no tengo un miedo a algo en especial” comentó la atleta de halterofilia.

La veracruzana se prepara para sus próximas competencias, mismas que arrancan en el mes de diciembre “Ahorita en diciembre tenemos el torneo del Pavo, donde espero lograr buenas marcas para cerrar bien el año, ya que entramos en el último año sub 20 y trabajaremos para también poder entrar en las preparaciones de mundiales mayores”.

En cuanto a los Juegos Olímpicos de Francia 2024, abundó “Estamos muy positivos con la posibilidad de ir, desde ahorita estamos checando las marcas para poder entrar a esa preparación, entonces estamos un poco más cerca” finalizó.

VIVIANA DEL ANGEL PENICHE

Otra de las atletas que el temor la ha ayudado a dar su máximo esfuerzo, es la clavadista Viviana Del Ángel, quien es medallista mundial, plata en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y ganadora del Premio Estatal 2017. Viviana se caracteriza por ser una clavadista alegre y con mucho entusiasmo antes de sus competencias, pero también es una de las que desafía el miedo.

“En algunas ocasiones el miedo se ha presentado, es como una parálisis en el cuerpo, no poder hablar ni moverme. Recuerdo que cuando era pequeña yo experimentaba mucho miedo al ser algo nuevo para mí, me quedaba parada en el trampolín sin poder tirarme, literal permanecía de esa forma por uno, dos, tres minutos, intentando saltar, pero mi cuerpo no reaccionaba, incluso llegando a vomitar en las competencias y entrenamientos, porque tenía miedo al realizar los clavados”

La medallista internacional ha encarado los obstáculos que en su momento tenía, ahora buscará más logros en sus siguientes competencias “El próximo año es el año olímpico, entonces estaré entrenando para los selectivos, copa del mundo y todo para la clasificación de los juegos”.

BRITTANY SAINZ

Finalmente otro ejemplo de persistencia y trabajo duro, es Brittany Sainz, quien se prepara rumbo al clasificatorio de Juegos Olímpicos en Tokyo 2020, siendo su próxima competencia el Campeonato Continental en el mes de mayo.

La seleccionada nacional ve el miedo como algo psicológico que puede transformarse en un impulso “Siento que el miedo es psicológico, siento que nosotros lo creamos y que se puede superar, y solo vive en nuestra cabeza, en ocasiones podemos usar el miedo para no intentar algo que no nos salió a la primera, pero es cuando se debe enfrentar y verlo como un impulso para lograr tus sueños”.

La gimnasta rítmica es medallista Panamericana, Centroamericana, ganadora del Premio Estatal 2018, además de onceavo lugar mundial en Azerbaiyán 2019 y noveno lugar mundial en Bulgaria 2019 con la quinteta mexicana.

Es así como parte de nuestras atletas dejan atrás esos fantasmas que en algún momento las llegaron a detener, pero al final lograron encontrar la luz que les ha brindado medallas y grandes momentos.

