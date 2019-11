Denuncia empleada del DIF Campeche presión de la directora del instituto

Con 18 años en funciones para el Sistema DIF Estatal, Gloria del Carmen Puch May, denunció en las instalaciones del Asilo de Ancianos del que está a cargo el DIF Estatal, que la directora del lugar, Liliana Rendis Buenfil busca presionarla para darle de baja o hacer que renuncie a su puesto, señaló que le cambió su horario a pura voz y sin un papel o circular para firmar, además que actualmente le hizo un acta administrativa por una falta que no cometió.

Entre amenazas, acoso, mal trato, constantes descuentos quincenales sin motivo, así como la intención en el aire de que la trabajadora renuncie, la directora del lugar no quiso atender a los medios de comunicación, ni dar su versión de los hechos, solo mandó a un empleado a señalar que cualquier información había que asistir a las oficinas administrativas del Sistema DIF Estatal, esto aunque el primer recado con el empleado fue si iba a dar su versión.

La empleada afectada incluso invitó a una persona para que fungiera de testigo ante el trato que la directora del lugar le da, además que entablarían diálogo para saber que es lo que sucede, esta mujer respondió al nombre de Jaqueline Angulo, quien aparentemente es amiga de la afectada, trabajó en el Sistema DIF Estatal y tampoco obtuvieron resultados positivos de diálogo, razón por la que hicieron el llamado a los medios de comunicación.

Damas de Aysa y la titular del @DIF_NMX recorrieron el Hogar de Ancianos “Licda. Dolores Lanz de Echeverría”, guiadas por la directora Liliana Rendis, quien les mostró las excelentes condiciones del asilo y la calidez con la que son atendidos nuestros abuelitos y abuelitas. pic.twitter.com/ojMuolFGSL — DIF Estatal Campeche (@difcampeche) October 31, 2019

“Son 18 años los que he trabajado para el DIF Estatal, 7 años en un albergue que también está a cargo del DIF y desde hace 11 años en el asilo de ancianos, pero los primeros siete años no me los quiere reconocer aunque están las pruebas que cobraba en el albergue y ahora me quisieron sacar de la nómina oficial como trabajadora y pagarme por fuera para que no haya como comprobar más adelante si me corren pues ya me hizo mención de esto”, relató.

Agregó que ella ha trabajado en otras ocasiones con la presidente del Sistema DIF Estatal y esto no viene de ella, sino por capricho de la actual directora, por lo que pidió atención y apoyo para resolver esta situación ya que ella no puede quedarse sin trabajo debido a que tienen un hijo que requiere atención especial y no podría pagarla si la corren.

Con información de La Jornada Maya

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestras newsletters aquí