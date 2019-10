El Gobernador Mauricio Vila Dosal impulsa obras de infraestructura cultural en Yucatán

A lo largo de su primer año de administración, el Gobernador Mauricio Vila Dosal ha impulsado el desarrollo de importantes obras de infraestructura en el interior del estado y como muestra de ello se encuentran la conclusión del teatro “José María Iturralde Traconis” de Valladolid y la construcción y remodelación del parque zoológico “La Reina” de Tizimín, proyectos en los que se invierten 46.6 millones de pesos y que representan espacios emblemáticos para la zona oriente del estado.

Hay que recordar que después de 10 años de trabajos inconclusos de administraciones pasadas, recientemente Vila Dosal puso en marcha la conclusión del foro teatral de Valladolid, en los que se invierten más de 22.6 millones de pesos, para convertirlo en el primer recinto fuera de Mérida que contará con las condiciones y características adecuadas para ofrecer espectáculos de calidad en las artes escénicas.

Al respecto, la comediante regional Jazmín López, mejor conocida como “Tina Tuyub”, resaltó la visión que ha tenido el Gobernador para finalizar este proyecto muy anhelado por los vallisoletanos, pues contar con un espacio de este tipo le dará mayor realce e importancia al oriente del estado, lo que al mismo tiempo hará acrecentar el turismo.

“Esto es una muy buena decisión y demuestra que el Gobernador Vila Dosal es una persona que tiene visión, sin importar la vieja costumbre de que ‘como nos es idea mía o yo no lo comencé, no lo hago’. Esas cosas ya no van con estos tiempos, hay que gobernar y hacer el bien para todos, buscar la armonía y trabajar todos la gente y los poderes unidos”, agregó.

La artista relató que, junto a su esposo, el ícono de la comedia regional yucateca, Héctor Herrera “Cholo”, tuvo dificultades para llevar sus espectáculos a este punto del territorio debido a que se carecía de los espacios adecuados para montar eventos de este tipo, por lo que festeja que esta administración estatal dote de un teatro bien acondicionado para impulsar el talento del interior del estado.

“Como artista, que haya un teatro nuevo en una ciudad tan importante y querida para mí me da mucho gusto porque la gente necesita de sitios para la cultura, porque hay mucha afición y gente que gusta de la música y las artes”, indicó López Manrique.

La presidenta de la delegación Valladolid de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alma Erika Beutelspacher de la Torre, afirmó que para este municipio la conclusión del Teatro “José María Iturralde Traconis” se verá reflejado en el importante auge que está teniendo en materia turística, ya que detonará la llegada de visitantes con pernocta, anhelo de los empresarios vallisoletanos.

Detalló que este proyecto ha sido una petición que la iniciativa privada de Valladolid ha hecho a todos los órdenes del Gobierno durante mucho tiempo y fue una de las solicitudes que le hicieron a Vila Dosal, la cual fue escuchada y, al ser finalizado, se convertirá en un hito en la historia de este municipio. “Ya esperamos 10 años, así que los cuatro meses que durará su construcción es nada para nosotros este tipo de infraestructura nos va ayudar a traer eventos importantes que atraen al turismo y nos ayudan a impulsar la temporada alta en el sector”, añadió.

