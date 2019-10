Veracruzana crea tecnología para detectar infecciones de transmisión sexual

Carlo Trejo / El Dictamen

LIZA es una empresa de startup que se dedica a ofrecer respuestas innovadoras para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual y su creación más reciente es un servicio por internet donde las personas, solicitan un kit llamado “Lab U”, que detecta hasta 11 ITS en un proceso que dura 5 días máximos, con una eficacia del 99.9%. Para ello necesita una muestra de orina, después, la persona recibe el diagnóstico por correo y bien puede tratarse con los especialistas de LIZA, o asistir con su médico de confianza.

En su página, puede comprarse un kit que sirve para detectar un microorganismo específico, o bien existe una versión que puede detectar hasta 11 infecciones. Una sus fundadores se llama Isthar Rizzo Varela, quien busca que éste invento llegue a todas las farmacias y goce de la misma popularidad que las pruebas de embarazo, pero tampoco al grado de que las personas no acudan con centros especializados. La principal diferencia entre las pruebas gratuitas, es que éstas últimas miden los anticuerpos del paciente, es decir, proteínas que se forman cuando una persona se expone al VIH, el procedimiento toma veinte minutos y necesita de una muestra de saliva o sangre. No obstante, muchas veces el resultado es incorrecto, pues suele dar resultados positivos a usuarios con problemas hepáticos o directamente la tira no ofrece respuesta. Por lo que amerita un segundo intento para después someterse al procedimiento necesario.

Por su parte, Lab U funciona con biología molecular, a partir de una muestra de orina detecta el ADN del microorganismo ofreciendo una respuesta clara en menor tiempo. Además los usuarios del servicio pueden conocer su estado de salud sexual desde la comodidad de su hogar, ni siquiera es necesario ofrecer el nombre del paciente. Con el mismo objetivo y siguiendo el método no invasivo están las pruebas rápidas y caseras: ésta segunda innovación necesita 20 o 30 mililítros de orina para detectar la bacteria Chlamydia trachomatis (Clamidia) tras apenas 5 minutos de espera, su precio sugerido es de ciento cincuenta pesos. Actualmente, están trabajando para que éste producto también pueda detectar otras bacterias.

Algunas Infecciones de Transmisión Sexual no presentan síntomas, razón por la que 1 de cada 3 pacientes de VIH no sabe que está enfermo. Y según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, cada día hay 41 personas infectadas. En sus jornadas, el Censida afirma que hay un aproximado de 162 mil personas que viven con VIH o Sida y 15 mil personas no conocen su estatus. Entre las cosas que pueden evitarse por detectar éstos microorganismos a tiempo están: infertilidad, embarazos fuera del útero y hasta algunos tipos de cáncer.

Los investigadores de Lab U están trabajando para incrementar la capacidad de enviar el kit a varios estados de la república. encima aspiran obtener las muestras sanguíneas de sus pacientes a través de unas tarjetas de un papel absorbente. Con ésta tecnología los que se hagan con el kit sólo dejarían su dedo recién pinchado sobre una tarjeta envuelta en su respectiva bolsa plástica, aún si la muestra coagula.

Ishtar Rizzo completó la ingeniería en Ciencias Ambientales y Ecología en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Fue una de las 35 galardonadas por MIT Tecnologies Review, dio una ponencia en el Talent Land de Guadalajara razón por la que el 18 de diciembre del 2018 fue reconocida como ciudadana distinguida por el cabildo de su natal Orizaba. Ha recibido medallas por su desempeño como futbolista, alpinista, boxeadora y clavadista entre otros.

