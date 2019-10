Congreso no aprobará la Cuenta Pública 2018, debido a “dudas e incertidumbre”

Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, indicó que diputados de su partido tomaron la decisión de no aprobar la Cuenta Pública 2018; derivado de lo anterior, no será avalada tras no contar con los 34 votos requeridos.

Ante ello, dijo, existe “incertidumbre” en cuanto a la información que se está revisando en las mesas de trabajo de la Comisión de Vigilancia.

“Se va a dictaminar la Cuenta Pública 2018, pero los compañeros diputados de Morena tienen mucha incertidumbre por lo que está pasando con la Cuenta Pública 2018, hay muchas dudas”, aseveró.

sin embargo, pidió a todos los diputados analizar bien su voto, toda vez que los legisladores de Morena tomaron la decisión de no aprobar la Cuenta Pública.

“No se está confiando en lo que se dejó, no estamos confiando y nosotros estamos para cuidar el recurso de los veracruzanos; a los diputados de Morena de la Comisión de Vigilancia les digo que tienen el respaldo total del diputado Gómez Cazarín y de los diputados de Morena”, puntualizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.