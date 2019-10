87% de los veracruzanos desaprueba gobierno de Cuitláhuac García

Veracruzanos mayores de edad respondieron: no ha mejorado la seguridad, 94.0%, solo el 3 por ciento dice que sí y el 2.8 afirma no saberlo.

Arias Consultores presenta su Encuesta Nacional Julio 2019 “Así van los 32 Gobernadores”, donde buscan evaluar las condiciones de gobierno en México.

En el Top 5 de los gobernadores peores evaluados del país se encuentra en cuarto lugar nacional, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez con tan solo 7.1% de aprobación.

El 87 % de los encuestados desaprueba su administración y un 5.7 por ciento le es indiferente su conducir como ejecutivo estatal el emanado de Morena.

Antonio Echeverría Garcia (PAN), gobernador del estado de Nayarit se encuentra en primer lugar en desaprobación, con un 11 por ciento, siguiendo de cerca el ejecutivo de Baja Califormia (PAN), Francisco A. Vega de Lamadrid con un 10.3%.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador independiente de Nuevo León, se impone en cuarto lugar con un 9.1% y en quinto lugar del priista Marco Antonio Mena Rodríguez, con un 5.4 por ciento de aprobación.

El documento muestra a Cuitláhuac García Jiménez, como el gobernador de Morena peor evaluado por los ciudadanos, solo por debajo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos con un 18%.

Se les preguntó a los encuestados ¿Qué tanta confianza le inspira el gobernador de su estado?, y el mandatario veracruzano no obtuvo buenos dividendos, un 89% respondió no me inspira confianza, y tan solo el 10.7% confesó, me inspira confianza.

Por otra parte, se cuestionó a la ciudadanía si consideraba que hay confianza de los empresarios en invertir en su estado, nuevamente Veracruz se ocupa del último peldaño de la encuesta nacional, con un negativo 86.9 por ciento, por el sí hay confianza un 6.7 % y un 6.4 por ciento por el “no lo sé”.

En el rubro que califica la mejora en la entrega de apoyos a personas de escasos recursos, el veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, mejoró en la calificación, pues el 16.3% va por la afirmativa, un 17 por ciento por él no lo sé y un 66.1% por él no ha mejorado la entrega de apoyos, dejando a gobernador de Veracruz en el lugar veintiuno.

Uno de los rubros más importantes de toda administración es la obra pública, y el indicador no califica de buena forma al gobierno estatal de Veracruz, ya que los veracruzanos aseguran que no se ha mejorado la obra pública estatal, y así lo indica el 90% de los cuestionados, y tan solo el 6.1% observa buenos resultados.

Sobre los servicios de salud en la entidad, el 89% dice que no han mejorado, el 3.9% dice que sí y el 8.9% dice que no lo sabe.

Veracruz siempre se ha destacado como un destino turístico por excelencia a nivel nacional, y no hay buenas noticias, pues Arias Consultores planteo si ha mejorado el turismo, un avasallador 83.3% asegura que no, mientras lo que dicen que si, 5.2% y los que no saben 11.5%, dejando en último lugar a Veracruz y al gobernador Cuitláhuac García.

En torno a la corrupción, uno de los principales ejes del discurso del morenista en la entidad, solo el 6.3% de los cuestionados tiene la percepción de que ha disminuido la corrupción en Veracruz, para el 89.1% es todo lo contrario, y el 4.6% responde “no lo sé”.

¿Ha mejorado la economía y el empleo?, el 90.3 por ciento dice que no.

La seguridad es uno de los temas más importantes dentro de la agenda en Veracruz, y más aun con hechos que han marcado a la entidad como es el caso del ataque al bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, donde 30 personas perdieran la vida.

Veracruzanos mayores de edad respondieron: no ha mejorado la seguridad, 94.0%, solo el 3 por ciento dice que sí y el 2.8 afirma no saberlo.

El 93.4% de los veracruzanos se siente inseguro y el 6.6 por ciento dice sentirse seguro.

Sobre cómo considera la relación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ejecutivo estatal registra un 59.4% de quienes afirman que es buena su relación con el mandatario nacional.

