No les duró ni una semana el arco en la entrada a la unidad habitacional de Colinas de Santa Fe y ya que fue arrancado por un trailero, mismo que no le basto a su conductor con arrancarlo y destruirlo, sino que además a pesar de que los habitantes lograron que escapara, finalmente el sujeto huyó con la ayuda de otros traileros y con la presencia de patrullas de la policía y de tránsito.

Luego de los conflictos que se presentaron en esta zona habitacional hace algunos días debido a la falta de agua, los habitantes dialogaron con las autoridades, con las que lograron que les fuera instalado de nueva cuenta un arco en la entrada para evitar que tráiler ingresaran al fraccionamiento, dañando las calles.

Pero poco duro esta estructura, ya que un trailero ingreso, arrancando y arrastrando la estructura, lo que provocó una reacción de los vecinos, mismos que evitaron que el conductor y la unidad escaparan, algunos pedían golpear al trailero, pero finalmente se calmaron y llamaron a las autoridades.

Llegando una patrulla policial y dos unidades de Tránsito y Vialidad, los que no hicieron nada y dejaron escapar al responsable, llegando incluso otros traileros de la misma línea, para lograr que el sujeto responsable huyera con todo y su unidad de acuerdo a lo denunciado por los vecinos.

Incluso la aseguradora les indicó que no se pagaría los daños por que el chofer era culpa del chofer, causando indignación entre los vecinos, “El trailero se fue con la unidad y no le quiso dar los papeles a tránsito o sea se salió con la suya, no es justo hay mucha indignación de la gente” indicaron, que en caso de haber otro caso similar podrían actuar por cuenta propia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.