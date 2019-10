¿Qué se exige en el paro nacional de universidades?

Más de 300 mil alumnos de 25 universidades estatales en el país suspendieron actividades exigiendo al Gobierno de la República la entrega de inmediata de recursos para instituciones superiores de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, que se encuentran sin fondos para pagar al personal lo que resta del año.

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) demanda de manera urgente, la solución al problema de pago de la nómina de los últimos meses del actual Ejercicio Fiscal 2019 y el pago de aguinaldo que enfrentan actualmente las universidades autónomas.

Este miércoles entraron en paro universidades de Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Guadalajara, Sonora, Guanajuato y Querétaro.

En este movimiento, se cuenta con la participación de unas 45 organizaciones sindicales universitarias, pero podrían irse sumando más.

En el caso de Veracruz, los cinco campus de la Universidad Veracruzana (UV) se unieron al movimiento.

“Este es un conflicto de carácter laboral, que si bien es cierto se origina por la no asignación de recursos suficientes a las universidades por diferentes motivos, tiene que ver con el incremento de la matrícula en las diferentes universidades en crisis, la cual no ha sido aparejada por un aumento en el presupuesto, por eso entraron en un problema de desequilibrio financiero que no permite pagar los salarios a los trabajadores”, dijo el dirigente de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe.

El también Secretario General de la FESAPAUV, aclaró que la Universidad Veracruzana no se encuentra en esta crisis, luego de la férrea lucha de los universitarios para conseguir una autonomía financiera de la UV que se aprobó en el Congreso del Estado.

“Pero nosotros hemos estado insistiendo ante el Gobierno Federal y Legislatura que eso es un paliativo, que debe darse la solución en un año, porque en 2020 las universidades estarían atravesando la misma situación. La solución debe ser integral y de carácter definitivo”, expuso.

Anunció que a final de este mes se llevará a cabo una convención nacional de universitarios en donde se ponga a discusión los temas más relevantes y problemas de universidades.

Dijo que se acordó con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, la realización de la convención con el objeto de entender la problemática de la universidad pública y que es necesario un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

