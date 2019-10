Peluquero por una rebelión

En su paso por la milicia, Mario Alberto Baxin jamás imaginó que la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en la década de los noventa significaría un momento clave en su vida, pues fue entonces cuando por obligación y necesidad tuvo que aprender el oficio de peluquero, que practica desde hace 28 años.

A la Peluquería “Flores”, ubicada entre Hidalgo y Esteban Morales, la caracteriza una fachada clásica, no le puede faltar el caramelo o poste de barbero con los colores blanco, rojo y azul, como los hay en cada establecimiento de cortes de cabello en Veracruz. Al entrar, lo encuentras a él, un Mario Alberto meticuloso en su labor, atento, pero dicharachero y bromista como buen veracruzano.

Mientras le corta el cabello a un niño pequeño narra que fue soldado y que al surgimiento del movimiento zapatista fue llevado de emergencia a Chiapas junto a un grupo de compañeros, sin embargo, nadie de ellos era peluquero, por lo que tomó la decisión de comprar una máquina rasuradora en la primera oportunidad. Fue ahí en la milicia donde aprendió el oficio sin que nadie lo instruyera, durante años perfeccionado su técnica y aprendiendo cosas nuevas.

“No se cobra, es a lo que no guste dar, daban 10 pesos, un refresco, un gansito, una caguama, dependiendo”, comenta entre risas al responder si sus compañeros le pagaban por su servicio.

Originario de San Andrés Tuxtla, la vida lo ha llevado a diversos destinos, pero su última parada hace 12 años fue Veracruz después de retirarse del Ejército, aquí se ha establecido con su esposa Rufina, quien también se dedica a la peluquería y lo ayuda en el negocio. Tiene hijos y aunque aprendieron el oficio no se dedican a él, pues, por ejemplo, uno de ellos igualó sus pasos en la milicia.

“Llegué trabajando como empleado y ya de ahí, con el tiempo, me hice de un negocio, no me va mal ni bien, pero ahí estamos, el corte lo estamos poniendo barato, desde que yo llegué aquí a Veracruz lo pusimos a 35 pesos y con eso hemos estado, aunque nos suben la renta, pero más vale tener trabajo a no tener nada”, comenta.

El negocio de las peluquerías se ha incrementado cada vez más en Veracruz con el paso de los años, pero la clientela lo ha respaldado con su preferencia, ni siquiera la invasión de barberías modernas y estéticas unisex establecidas ya como si se tratara de tiendas de conveniencia, una en cada esquina, han podido con el buen oficio de Mario.

“Aquí me pusieron una en frente y en vez de que me perjudique me beneficia, porque allá los descomponen y yo aquí los vengo componiendo”, expresa otra vez con risas.

A sus clientes no sólo les corta el cabello, sino también les da tips y recetas para cuidarlo según la situación que presenten, como caspa o caída del pelo. Es algo que la experiencia de 28 años como peluquero le ha dado.

“Que le echen ganas, que está bien, es algo que se aprende y nunca se olvida, con el tiempo aprendes a tratar a las personas, más que nada a los clientes”, recomienda a las nuevas generaciones de peluqueros.

Mario Alberto disfruta su trabajo, habla con los clientes mientras les corta el cabello, hace chistes trabajando con su esposa, como molestándola, a ella no le queda más que reír de las ocurrencias de su marido. A las seis de la tarde es cuando más arriban los clientes, conocedores de su buen trabajo, del trato amable y de esa capacidad de detenerse a arreglar el más mínimo detalle en la cabellera de quien en él deposita su confianza.

