Frente frío cobra la vida de un pescador en Veracruz

Un día de trabajo normal, acabó en tragedia para dos pescadores del puerto de Veracruz, quienes a las 6 de la mañana de este jueves se hicieron a la mar, pensando que les daría tiempo de regresar antes de que entrara mal clima provocado por el paso del Frente Frío N.8, el que provocó que su lancha se hundiera y permanecieran nadando cerca de 3 horas.

“La Marrachucha” era el nombre de la pequeña lancha, tripulada por Jesús de 55 años aproximadamente y por su compañero y amigo Raúl de 42 años, quien tenían sabido que el mal tiempo comenzaría a sentirse el mediodía de este jueves, sin embargo se vieron sorprendidos a las 8:30 por las fuertes rachas.

Y es que la fuerza del viento alcanzo más de 120 kmp, Jesús y Rául sintieron de inmediato que tenían que regresar a tierra, “Vámonos de aquí, que esto se va a poner feo”, mismo pensamiento que tuvo Jesús, cuando se encontraban por la zona de Isla Verde.

Con lo que no contaban era que las olas y el norte, hicieran que su embarcación volcara y se hundiera en la zona conocida como el arrecife La Blanquilla, punto desde el cual comenzaron a nadar, sólo con sus chalecos puestos, pero con todo en contra.

“Nos pusimos los chalecos salvavidas y como pudimos empezamos a nadar en altamar. Nadamos como dos horas, las olas nos empezaron a acercar a la orilla. Le dije a Jesús que esperaba que el mar nos sacara a la playa, porque si salíamos a las piedras no íbamos a sobrevivir”, relató Raúl.

La fuerza del frente frío, llevó a los pescadores hasta la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho en donde como lo temían, salieron a las piedras, no pudiendo hacer más, se aferraron a los filosos rompeolas, en donde se afianzaron, pero sólo Rául, pudo reunir las fuerzas para caminar y salir a pedir ayuda.

“Como pude me aferre a una piedra pero Jesús ya venía exhausto, no podia sostenerse, habíamos nadado mucho. Se golpeó mucho contra las piedras, el mar lo azotaba y no podía ayudarlo”, siguió relatando el pescador.

Fueron aproximadamente 20 minutos, entre gritos y lágrimas de desesperación al ver a su amigo perder las fuerzas, que Raúl pidió ayuda, pero la circulación por el bulevar era prácticamente nula por el propio mal tiempo, hasta que vio una patrulla de Tránsito Municipal al que le pidió que solicitara socorro.

“No pasaba nadie, yo gritaba y gritaba. Al fin paso un tránsito que se bajó pero tampoco pudo ayudarlo. Llamó a los marinos y llegaron, entre todos sacamos a Chucho”, señaló.

Y es que al final se requirieron de casi 10 elementos de Protección Civil Municipal, de PC del Estado y de la Policía Estatal, los que finalmente pudieron sacar al pescador, a quien le iniciaron las maniobras de resucitación, por casi 20 minutos.

“Mimijo, no te rindas, Mimijo”, le gritaba Raúl mientras le daban las maniobras, el cuerpo de su amigo presentaba moretones y cortadas por todo su cuerpo, mismo que ya no resistió y finalmente falleció.

Varios de los elementos que arriesgaron la vida, comenzaron a llorar, lágrimas de impotencia al no poder hacer más por él, ya que lo habían logrado sacar con vida, finamente el cuerpo fue cubierto.

Raúl, lamento que su amigo y compañero de pesca falleciera, ya que fue el único que le ayudaba, dándole algo de trabajo, y es que asegura que desde que sufrió un accidente cuando se desempeñaba como pintos industrial, nadie le había querido emplear. “Llevaba dos meses trabajando con él, no sabíamos del norte, nos agarró en altamar”.

El sobreviviente, de nombre Raúl fue atendido por paramédicos ya que presentaba golpes y había tragado agua de mar, aunque su condición fue reportada como fuera de peligro.

Finalmente familiares y luego autoridades ministeriales, llevaron a cabo las diligencias y el traslado del cuerpo al SEMEFO, en donde será reclamada por sus familiares.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.