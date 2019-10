Espera Diócesis de Veracruz que autoridades cumplan con investigación de desaparecidos

Como cada primer domingo de mes, la Diócesis de Veracruz, realizó la misa para los familiares de personas desaparecidas en el estado, donde siguen siendo madres de familia, quienes acuden a la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, en busca de aliento, esperanza y consuelo.

La misa se realizó en punto de las 12:00 del día, y fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, quien durante la misa, dijo que la iglesia católica seguirá acompañando a las personas que ignoran el paradero de un ser querido, sobre todo en ayudarlos a encontrar la paz en sus corazones y tratar de sostener a sus familiares en la fe.

Explicó que no solo este domingo, sino el resto de los días, la iglesia católica reza porque las autoridades logren avances en las investigaciones y den con el paradero de sus familiares desaparecidos.

“Yo espero que las autoridades estén haciendo su chamba, la percepción es que no hay interés, pero no me atrevería a juzgar al estado, y hay que tener que precaución al hacer juicio”, comentó.

Recordó que durante la eucaristía se pidió al señor que les otorgue paz interior y sentimientos de perdón y reconciliación y a la vez que las nuevas autoridades estatales, hagan su tarea.

Destacó que de manera incansable, la iglesia católica seguirá orando por las personas desaparecidas, animando el espíritu de sus seres queridos, para que este proceso lo vivan a través de la fe.

El mensaje es seguir adelante en nuestras vidas y que las personas en general, contribuyan diariamente en luchar contra la violencia desde nuestra trinchera, generando una conciencia desde nuestro hogar, respetando al prójimo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.