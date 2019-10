En Boca del Río, sólo opera una de cinco plantas de tratamiento de aguas negras: regidor

De las 5 plantas de tratamiento de aguas negras que existen en Boca del Río solamente una funciona al 80 por ciento, el resto no opera, lo cual está provocado índices de contaminación en las aguas del municipio, mientras el ayuntamiento y la empresa concesionaria (Grupo CAB) no han recurrido a fondos que Conagua destina para la rehabilitación de las plantas, indicó Carlos Alberto Butrón Valenzuela, regidor décimo encargado de Ecología y Medio Ambiente.

Reiteró que no se aprecia intención del municipio boqueño ni de la empresa concesionaria para llevar a cabo saneamiento, ya que consideró están enterados de la posibilidad de esos fondos.

Insistió en que la afectación por la falta de operación de las plantas de tratamiento cada vez crece más, y ello lo tiene claro la ciudadanía.

Expuso que además se suma la contaminación proveniente de Veracruz, ya que desde el Canal de la Zamorana llegan las aguas que se vierten desde la planta Cabeza Olmeca, la cual no está funcionando.

Admitió que no existe un estudio como tal para la rehabilitación de las plantas, sin embargo hay comisiones que dicen contar con un presupuesto con el que coadyuvarían a la empresa particular y al municipio para esta rehabilitación.

“Está la Conagua que dice contar con un fondo para que el municipio lo solicite y se ocupe para la rehabilitación de las plantas, pero el municipio no lo ha solicitado y el particular menos”.

Señaló que la empresa concesionaria lo que debe de hacer es preocuparse porque finalmente está incumpliendo con el contrato de la licitación, ya que en éste se habían establecido metas para llevar a cabo ciertos proyectos de rehabilitación de las plantas de tratamiento, de las redes de agua potable y drenaje, sin embargo han incumplido.

“Si no fuera por la Ley 21 en la cual ellos se basan, ya se les hubiera revocado el título de concesión, pero aparte también es facultad del alcalde, quien mientras no quiera pedir la revocación no pasará nada”, lamentó.

