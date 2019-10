Ayuntamiento local niega servicios públicos al Fracc. Hacienda Sotavento

El motivo por el cual el complejo no se encuentra municipalizado es debido a que Grupo Banorte, que administra el fraccionamiento, mantiene deudas por obras inconclusas con la CFE y Conagua.

Vecinos del Fraccionamiento Hacienda Sotavento no reciben servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Veracruz, bajo el argumento de que el complejo habitacional no se encuentra municipalizado, por lo que las autoridades no pueden hacer intervención alguna.

Carlos Luna González, residente de Hacienda Sotavento, explicó que el motivo por el cual el complejo no se encuentra municipalizado es debido a que Grupo Banorte, que administra el fraccionamiento, mantiene deudas por obras inconclusas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Agregó que mientras estos adeudos no sean saldados el Ayuntamiento de Veracruz se seguirá negando a brindar los servicios municipales. Además, dijo que fraccionamientos como Pueblo Nuevo y Bonaterra se encuentran en la misma situación.

Por su parte, Laura Hernández Archundia, también habitante de Hacienda Sotavento, expresó que ya llevan varios años con la misma problemática, por lo que constantemente están sufriendo cortes en el servicio de agua, que es suministrada por pozos que son manejados por Grupo Banorte.

SIN AGUA NI ALUMBRADO, PERO PAGAN PREDIAL

Los habitantes del Fraccionamiento Hacienda Sotavento no cuentan con un servicio de agua potable brindado por el Grupo MAS ni tienen alumbrado público, por lo que sus calles se mantienen completamente oscuras durante las noches. A pesar de eso, se ven obligados a pagar el predial anualmente, aunque las autoridades no reconocen la municipalización del lugar.

Laura Hernández Archundia, residente del complejo, aseguró que constantemente sufren cortes en el agua que es suministrada a los vecinos por Grupo Banorte, que administra los pozos del fraccionamiento, pues CFE ya no quiere esperar a la empresa con el pago de los adeudos.

Por último, agregó que varias personas del fraccionamiento sufrieron asaltos debido a la falta de luminarias.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.