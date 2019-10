Buen martes amigos de Viviendo Veracruz, estamos felices como siempre rodeados de amigos entrañables. Nuestra bella ciudad se siente plena de amor al saludar tantas sonrisas, pues es la mejor respuesta que siempre nos pueden dar, y con tan gran energía arrancamos como siempre en El Dictamen. Estuvimos con el pequeño Mateo Silva Bravo y su guapa mami Marifer Bravo al salir de la divertida presentación que tantos pequeños disfrutaron en días pasados, saludos amiguitos; captamos también a Jhony Fuentes Solís y Nathalie Sánchez Marcial con María Paula y Becky Natalia Fuentes Sánchez en el súper divertido Show realizado el pasado fin de semana en el Teatro Clavijero, donde nos gustó mucho encontrarnos con el gran amigo y excelente administrador Edmundo Feria en compañía de Carlos González, siempre trabajando. En el grupo Alma Jarocha saludamos también a la pequeña Milagros con Andrea Victoria, Melissa Sayuri, Carla Valeriana, Danna Maritzel, Lou Renata y Sonia Aurely para quienes enviamos un fuerte saludo porque siempre están activas en el puerto jarocho. Así mismo nos encantó estar presentes en el ensayo del Taller de Teatro Municipal Lolo Navarro con el Maestro Carlos Arturo Corona, sin faltar Ana López Luna, Martín Montero, Jarased Muñoz, Gerardo López, Luis Antonio Rosado, Karol Vargas, Adriana Vargas, Roberto Hernández, Moisés, Moisés Zambrano, Robín Omar Fernández y Alejandra Tena, alegre taller de teatro, siempre activos, estudiando textos y por ello nos brindan las bellas presentaciones que todos disfrutamos; nunca faltan los aplausos para ustedes.

Marifer Bravo y Mateo Silva Bravo en la lente de Viviendo Veracruz. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Nathalie Sánchez Marcial y Jhony Fuentes Solís con María Paula y Becky Nathalia Fuentes Sánchez posando para El Dictamen. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Edmundo Feria, Administrador del Teatro Clavijero, con Carlos González captados en el show Bety y Beto. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Del Taller de Teatro Municipal Loló Navarro captamos al Maestro Carlos Arturo Corona con el dinámico grupo actual. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Belén Gómez y Maru Salas bailando Zumba. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Mauro Martinez con su nieto Mauricio en el lente de Rodolfo González Moreno. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

No podemos negar que nos gustó muchísimo admirar la zumba cuando encontramos muy activas a Belem Gómez y Maru Salas, Veracruz se llena de gente activa y nos encantó saludar también al feliz abuelo, nuestro gran amigo Mauro Martínez, nos presumió a su pequeño nieto Mauricio, a quienes captamos en exclusiva para El Dictamen; y les cuento que estos días Fabiola Balmori Durazzo y Juan Antonio Pinilla Rodríguez nos están poniendo de lujo esperarlos pues en el Hospital nos llenaremos de gusto esta semana que inicia, los queremos mucho de corazón lo decimos todos los que estamos en sus corazones siempre. En días pasados disfrutamos la compañía del Lic. Miguel Cantell Díaz y a la CP. Aurora Bulbarella C. con tan rica charla en el Gran Café del Portal en el puerto que tanto disfrutamos siempre. En nuestro recorrer nos llenamos de gusto pues admiramos el performance in the class, Vitally Dance de la Academia de Baile donde saludamos a Kevin Chávez, Diana Saavedra y Álvaro López para quienes enviamos un gran saludo, así como para la bellísima y excelente amiga Doña Blanca Hernández Alarcón y Patricia Tamayo Jiménez captadas en el lente de un servidor que anda siempre tras amigas guapas. Nos llenamos de gusto al admirar el baile de folclore del Ballet Ameyalli donde captamos a tan bonita familia como son Eduardo Hernández Martínez y Victoria Hernández Vázquez con la pequeña Edith Vázquez Ruiz y luciendo de bella jarocha Alina Vázquez Ruiz, con quienes nos iluminamos.

Lic. Miguel Cantell Díaz y la CP. Aurora Bulbarela C. disfrutando rico café. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Blanca Hernández Alarcón y Patricia Tamayo Jiménez, siempre un gusto saludarlas. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Eduardo Hernández Martínez y Edith Vázquez Ruiz con Victoria y Alina, saliendo de su Baile de Folclore en el Ballet Amellal. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

Kevin Chávez, Diana Saavedra y Alvaro López de la Academia de baile Vitaly Dance. Foto de Rodolfo González Moreno/Colaborador

También estuvimos con Lourdes Cárdenas Ávila, así como con la visita de Slater Corbin, Rosaura García Hernández y nuestra gran amiga Coquis Cárdenas Ávila, con quien siempre nos encontramos en los mejores eventos de Veracruz, como fue el caso de la exposición de Sonia Salazar Lizar, Bernardo A Pérez, siempre un gran gusto. Bueno amigos el próximo martes aquí nos vemos en Viviendo Veracruz con su gran amigo Rodolfo González Moreno.