Mosaico Dominical

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos en plena temporada del mejor béisbol del mundo, y pasado mañana inicia el clásico de octubre, la serie mundial entre los NACIONALES de WASHINGTONG y los ASTROS de HOUSTON; los nacionales el equipo sensación de la liga puede dar la sorpresa en contra de una poderosa batería de los ASTROS, todo puede suceder en este gran cierre de grandes ligas, por eso el béisbol es el rey de los deportes… El CARNAVAL de VERÁCRUZ viento en popa, fuimos nombrados la conductora de TELEVER CAROLINA OCAMPO HEIGHMAIER y quien esto escribe embajadores de la ALEGRÍA de nuestra máxima fiesta, estuvieron presentes los Reyes del Carnaval 2019 ILSE RIANDE y el BUCHACA, excelente convocatoria de candidatos al reinado del Carnaval rumbo al 2020, saludos a TACHI ITO, PERRO GORDO y el DONAS, candidatos al reinado; también dos jóvenes están en la contienda para reina, ROSALÍA VITORIO AVENDAÑO y KEREM JUÁREZ HAPPUC, se está poniendo muy bien, saludos para MIROSLAVA TERRONES AHEDO y REGINA BELTRÁN CASTILLO, están lindas las peques candidatas; enhorabuena para el presidente del comité el Pollo LUIS ANTONIO PÉREZ FRAGA, está realizando excelente labor… IDELISA ACUÑA disfrutando de los CHOCHOLAZOS veracruzanos, saludos a sus papis… Un exitazo AZUL PROFUNDO, se presentó en La Galería por IRENE GARCÍA DE TIBURCIO, saludos a su esposo el notario público JOAQUÍN TIBURCIO GALICIA, ahí mismo se entregó la obra HACEDOR del TIEMPO donada por el maestro JOSE BAYRO que fue rifada en beneficio de VIFAC VERACRUZ, el ganador fue el agente aduanal JORGE HOMS QUIROGA, saludos a su esposa FINITA, la obra fue entregada por LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA, saludos a su esposo GERARDO MALPICA MANCERA…

Kerem Juárez Happuc, (candidata al reinado del Carnaval de Veracruz 2020)…

Idelisa Acuña, (preciosa jarocha)…

Nacho Gómez y Carolina Ocampo, (Embajadores de la Alegría del Carnaval veracruzano)…

En grande los XV años de JASHIA AISLY MORA RUIZ, sus papis VALENTÍN y MARISOL fueron excelentes anfitriones, presentes estuvieron el DR. FERMÍN y ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ, un saludo a PALOMA INFANZÓN MARQUÉZ, solo nos resta felicitar a JASHIA y que cumpla muchos años más enhorabuena… MARIANA AVELLÁ DE GONZÁLEZ-LAMB guapísima y su heredera creciendo, saludos a REGINA GONZÁLEZ-LAMB AVELLÁ su primito MATEO AVELLÁ TAVIZÓN es todo un galanazo y de vaquero luce espectacular, saludos a sus papis, así como a su abue MARICHUY ALVAREZ… ARMEL y MIRANDA CID desde el centro de la entidad veracruzana al CHOCHOL… Que desgarriate se armó con los TIBURONES ROJOS, la verdad que mala onda de los medios nacionales, se vieron muy amarillistas tratando de vender con puras mentiras, y algunos medios locales les siguieron el juego, qué tristeza; hubo partido contra TIGRES y todos felices y contentos… El próximo juego será en TIJUANA el 25 de octubre, regresan al PIRATA el 29 de octubre contra PUEBLA, salen en noviembre contra MONTERREY en la sultana, regresan a casa contra las ÁGUILAS el 8 de noviembre, y cierran contra las CHIVAS el 23 de noviembre, y se acabó el torneo de apertura; los cuartos de final serán a finales de noviembre y la final a principios de diciembre, el rollo acabó con el lema #HOYPORMIMAÑANAPORTI todos unidos por una causa… MICHELLE RODRÍGUEZ BERLANGA una chica bellísima originaria de Poza Rica de Hidalgo muy amiga de KAREN COBOS LIMA, les mandamos saludos… OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES presentes, un gustazo ver a BONNY BAQUEIRO por el puerto jarocho… ROCÍO GÓMEZ y JORGE EMILIO DAGDUG AHUED enamoradísimos engalanan el día de hoy este CHOCHOL…

Ilse Riande Sagaón y El Buchaca, (Reyes del Carnaval de Veracruz 2019)…

Regina Beltrán Castillo, (nenita candidata al reinado infantil)…

Jashia Aisly Mora Ruiz, (linda quinceañera)…

Mariana Avellá de González Lamb y Regina González Lamb Avellá, (en El Dictamen)…

Cumplimos un año y lo festejaremos este próximo 6 de noviembre en las instalaciones del FORO BOCA, la cita es a las 19 horas, GRACIAS por su preferencia… La pintora cordobesa REBECA SEGURA RAHME expone su obra denominada “CONSTELLATIONS IN COLOR AND FORM” este próximo 7 de noviembre del 2019 en la ÁGORA, GALLERY de Nueva York, estará desde el 2 al 22 de noviembre, felicidades para esta artista veracruzana… El 9 de noviembre reunión de ex alumnos del CECC generaciones 72-74, 73-75 y 74-76, apúntese y no se quede afuera… Un gustazo saludar a JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS, estaba muy activo y contento con el éxito de la convención anual de AMDIFIC que tuvo como sede el grand fiesta americana… Con mucho éxito hoy culmina el torneo de golf de invitación de PUNTA TIBURÓN country club, 128 participantes en esta séptima edición con una gran cantidad de premios, enhorabuena y saludos para YUNUEN ACOSTA DEL VALLE, siempre muy activa en los eventos del club; MERCEDES BENZ del grupo DIEZ el principal patrocinador, por ahí estaba JUAN ANTONIO DIEZ PIREZ, saludos a su hermano BOBBY… Se casan FERNANDO CASAS y FERNANDA CANCINO GÁNDARA, se comprometieron en matrimonio en romántica cena… FÉLIX MALPICA VALVERDE en los grandes eventos, un empresario de la comunicación exitoso, saludos a su esposa ÁNGELES BADA DE MALPICA… El próximo 28 el desayuno EDUCANDO POR AMOR a beneficio de los hogares por el amor de Dios en La Estancia de Boca de MEMO BOUCHEZ… Felicidades para MEMO SANDRIA PÉREZ, festejó ayer su cumpleaños, saludos a su novia VALERIA… Pasado mañana la reapertura de NECK & NECK, enhorabuena para ANGELINES MANTECÓN y MARISOL DE LA MIYAR…

Ármel y Miranda Cid, (felices desde en el centro del estado)…

Mateo Avellá Tavizón, (todo un galanazo jarocho)…

Michelle Rodríguez Berlanga, (veracruzana hermosa del norte del estado)…

Bonny Baqueiro Laffite, Gaby Elvira de Morales y Omar Morales Baqueiro, (familias jarochas)…

MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA presentará su libro “La pesadilla jarocha” en NEW YORK, muchos veracruzanos triunfando a nivel internacional… MARIANA LEÓN COLORADO, una emprendedora en el marketing de la moda, se presentó en la UCC con mucho éxito; saludos a MARCELA su hermanita, muy pronto perfumes Le France se venderán en MIREL… El próximo miércoles los 150 años del Hospital Español en el Teatro CLAVIJERO… Viene el bautizo de SERAFÍN USCANGA MARTÍNEZ, enhorabuena… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del Chochol RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… Saludos para HECTÓR MARTÍN ALENCASTER, ya disfruté un puro HOJA REAL a su salud… MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ sigue abierta la convocatoria… Una muy grata sorpresa FAUSTO, un restaurante de mucha calidad, enhorabuena para MALU RODRÍGUEZ y JANET NAYEN, jóvenes Chef de primer nivel, todo delicioso… DORIS GUTIÉRREZ IGLESIAS, señora bella y encantadora, aparte muy chambeadora… Saludos para nuestros amigos de GUCCI Palacio de Hierro… MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN estuvo en VERACRUZ… Octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama y sigue la promoción del testamento… LOS GIROS los mejores TACOS… Miércoles 30 de octubre el tradicional HALLOWEEN de Las PALMAS RACQUET CLUB… HIBICUS CAFÉ, delicioso en corporativo San GABRIEL, felicidades a la Nutrióloga MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA… El REGISTRO CIVIL realizó en este puerto jornadas itinerantes… Ayer cumplió años LUDIVINO REDONDO, lo festejamos con vinito en el DILIGENCIAS y mañana estaré en la parroquia para cantarle sus mañanitas jarochas, o sea mandarlo a chiflar a su mauser…

Jorge Emilio Dagdug Ahued y Rocío Gómez, (feliz noviazgo)…

Rebeca Segura Rahme, (expondrá su obra en New York)…

Juan Manuel Diez Francos y Félix Malpica Valverde, (empresarios veracruzanos)…

Estén pendientes, vienen puros de NICARAGUA hay que probarlos… Saludos a PACO VILA… GRANDIOSAS se presentaron en el WTC DULCE, MARÍA DEL SOL, MANOELA TORRES, ROCÍO BANQUELLS y varias más, exitazo, y viene a fin de mes ALEJANDRO SANZ… Corre peligro el clásico español BARCELONA – REAL MADRID… Viernes 25 de octubre el primer informe de actividades legislativas de nuestro amigo el senador JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO a las 18:30 en el hotel grand Fiesta Americana… Los cumpleañeros de hoy son PEPITO KURI PAZOS, LUBBY SILES, IBRAHIM BUAUN, PAULO CENTELLA, PAOLA ITZEL CÁRDENAS, GABY AGUIRRE REVA, FERNANDA RALERO ALVERDI, MAFER RASCÓN y la periodista ELISA TAGLE; mañana lo cumplirán LUIS RUZ, YAMILETH AGUIRRE, ARTURO ROSETE, JESÚS YUNES, ADY CUNEO, MAFER LÓPEZ, GUMERSINDO HIDALGO, CHARITO FERNÁNDEZ, CARLOS GONZÁLEZ ZAMUDIO y VICKY YAMASAKI; el martes LILÍ ELIZABETH SÁNCHEZ DE RUIZ, el diseñador RAÚL AVENDAÑO, MARÍA MÉNDEZ, ANALI MONROY, PEPE BERMUDEZ, BETTY SALAZAR, MITZY CORDERO, BRENDA ROMAY, JULIO HERNÁNDEZ y LUISA BARRAGÁN, a todos muchas felicidades… CAFÉ TRESILLO en el gusto de los veracruzanos… 23 de noviembre carrera de AMANC en su novena edición UNIDOS por la vida, en rueda de prensa SUSANA LARA GARCÍA, presidenta de AMANC Veracruz, lo dio a conocer… Pregunte por los Puros HOJA REAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en El DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…