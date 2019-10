Lunch saludable para niños

Cómo estimular una alimentación saludable en los niños

Por: Sabrina Zárate Sáenz

¡Hola Healthy Mom! Estimular una alimentación saludable en nuestros hijos es una obligación que tenemos como padres. Para ayudarlos a que tengan buenos hábitos de alimentación durante su adultez es necesario iniciar con este hábito desde edad prescolar.

Que nuestros hijos tengan una alimentación saludable no es tarea fácil, pues requiere dedicación y esfuerzo. Es mucho más sencillo alimentarlos con lo que les gusta y así evitarnos el berrinche.

Eh aquí un ejemplo, la maestra de mi hijo de 4 años, decidió hacer un picnic en la escuela, con el objetivo de enseñarles a los hijos el plato del buen comer. Nos pidió que ese día enviáramos de lunch frutas y verduras, tanto para nuestros hijos como para sus compañeros, a fin de que todos probaran las diferentes opciones.

Tremenda sorpresa me lleve cuando leí en el famoso “chat de mamas” frases como: – a mi hijo no le gusta la comida saludable, así que mejor le mando unas galletas para que no se quede con hambre. – Laurita no come nada de fruta ni verdura, así que mejor le mando un sándwich. – Compre en el súper estas barritas de chocolate saludables para los niños. ¿En verdad creen que las barritas de chocolate son saludables??!!

El día del lunch llegó, todos los niños probaron de todo un poco, a excepción de un par de niños que sus mamás ya habían decido que a sus hijos no les iba a gustar nada de la fruta o verdura que sus demás compañeros iban a llevar.

El primer paso para que nuestros hijos empiecen a comer más saludable es alentarlos a hacerlo, tal vez en nuestras casas no lo harán, pero al verse motivados por la maestra y siguiendo el ejemplo de sus compañeros el resultado puede variar.

Y es cierto, muchos de los niños que ese día en su vida habían probado berrys, ese día les pareció muy sabrosa. Otros que nunca habían probado el humus de betabel, les gusto la textura. Pero insisto, si como padres no aprovechamos estas excelentes oportunidades, jamás lograremos el objetivo de criar a hijos más saludables.

Nos leemos la próxima semana, síganme en mis redes sociales @sabrinazarate_healthymom.

Empresaria, Deportista, Healthy Mom