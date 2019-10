Desde el Mirador Canadiense

CUATRO VERTIENTES SOSTIENEN AL SER HUMANO

Para nosotros el ser humano sustenta su fortaleza en cuatro vertientes: Material, espiritual, mental, y emocional, y no podemos desvincular ninguna de ellas de nuestro ser porque si no hay un balance correcto entre ellas no tendremos una correcta existencia que nos lleve a alcanzar la felicidad, y podemos constatarlo fácilmente, cuando estamos sufriendo alguna enfermedad no hay un buen balance, igualmente si tenemos algún pesar y no nos acogemos a la espiritualidad simplemente por no creer en esta parte de nuestro ser, o cuando manejamos la mente sin brújula o no controlamos nuestras emociones tenemos un imbalance que restringirá nuestra dicha, nuestra paz y hasta la proyección del amor a nuestros semejantes, por ello es indispensable que mantengamos esta armonía…

LA ANTIGUA CATEDRAL GÓTICA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Ante la enorme bandera de Canadá construida con puras piezas lego en el Lego Discovery Centre de Ontario, ubicado en Vaughn. Foto Galaxia/El Dictamen

Cuando el domingo 29 de septiembre llegamos a la Catedral de San Miguel Arcángel en el centro de Toronto precisamente en su festividad y con el deseo de estar en una ceremonia espiritual ligada al nombre de nuestro nieto mayor Michael Nasser Sánchez Tejera acentuó nuestra emoción espiritual la belleza de su arquitectura neogótica con escenas históricas religiosas en sus grandes y hermosos vitrales y sus altares realizados como una verdadera filigrana. Fue construida en 1848, financiada por inmigrantes irlandeses y caben 1600 personas. Estábamos sentándonos en una de las impecables bancas cuando empezó a tocar el órgano monumental que posee y empezaron a entrar por la nave central un gran número de niños vestidos unos con traje negro y otros de traje color vino y su partitura en la mano…

UN CORO DE CIEN NIÑOS SUBRAYO NUESTRA EMOCIÓN

Altares que son verdadera filigrana como este a la Virgen María, se encuentran en la catedral de Saint Michael Archangel, de estilo gótico construida en el centro de Toronto a la que asistimos a la solemne misa en honor de su santo patrono. Foto Galaxia/El Dictamen

Al frente iba su Director y se colocaron a la derecha pues en el centro estaba el ara para oficiar y a la izquierda el pulpito para la homilía y las lecturas. Empezamos a contar y era un coro como de cien niños vestidos de traje oscuro con sus partituras en la mano; cuando empezaron a cantar sentimos que nuestro rostro se humedecía; fortalecimos de tal manera nuestro espíritu que salimos felices a contemplar el airoso exterior de la edificación que parece elevarse al cielo, la rectoría anexa que es de tres niveles. Preguntamos el número de los niños del coro y nos dijeron que son de la escuela que administra la iglesia y lleva su nombre, tiene 300 alumnos niños y adolescentes, y tiene 3 excelentes coros por lo que deducimos que si eran cien los niños cantores; Jean, Elvi y sus tres chicos Mike, Paul y Peter, su sobrino Paul y nosotros nos dirigimos a celebrar a un acogedor restaurant portugués y regresamos a casa plenos, llenos de paz y alegría…

NANCY EN UN HERMOSO PUEBLO GRIEGO MEDIOEVAL

Las manos mágicas de nuestros artesanos de Huamantla se conjugaron en Orizaba, declarada por la ONU como pueblo mágico, para expresar su creatividad y arte en las alfombras que construyeron como parte de la celebración de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad. Foto Galaxia/El Dictamen

Precisamente nuestra querida amiga la odontóloga Nancy Vargas está recargando pilas en un viaje por Europa y Asia y comparte con nosotros, como nos prometió sus vivencias casi al día por lo que también nos hemos recreado con ella. Acaba de estar en Turquía y luego a la región de Jordania y lugares bíblicos que sin duda han fortalecido grandemente su espíritu. Nos hizo evocar siglos pasado con Mesta un pueblecito griego del medioevo que tiene sus calles empedradas, con los laberintos que entonces eran tan propicios para defenderse en contiendas, en el que habitan solo como 200 personas; sin duda es como en el pueblecito donde nació Jean el esposo de Elvi, donde a pesar de la religión distinta que profesaban eran como una gran familia. Y aunque ahora casi todos viven en Beirut, la capital, conservan el sello humano que los une…

CASAS PINTADAS EN PYRGI CON LA DIFICIL TÉCNICA SIXTA

Jessica María Blackmer Sánchez Tejera, llega a las diecisiete primaveras el sábado 12 y será festejada en el ámbito familiar; aquí en una fiesta retro de su escuela de bachillerato en la Unión Americana donde radica. Foto Galaxia/El Dictamen

También nos comenta de Pyrgi otro pueblo griego donde muchas casas están pintadas en blanco y negro con la Técnica Sixta, que es muy difícil y muy cara, pero que le da a la ciudad un toque único muy interesante y lleno de arte. Tocó su corazón la experiencia que tuvo al visitar la casa donde vivió la Virgen María en Efeso y dejó salir vivencias tristes o no gratas al viajar en barco por las azules aguas rumbo a la isla de Quiros. Seguiremos de viaje con ella; y también tomaremos otro vuelo virtual rumbo a Tel Aviv, Jerusalem, Jordania, Turquía y muchos lugares de la Tierra Santa la próxima semana, ya que sale con esa ruta nuestra querida le regalara ahijada Jacqueline que ahora radica en Ámsterdam, Holanda, le regalará este viaje y que la estará esperando para llevarla a otros sitios famosos e interesantes…

JESSICA MARÍA ALCANZARÁ DIECISIETE PRIMAVERAS EL 12

Las nueve activas socias del Club Náutico Antares que organizaron su Lotería Mexicana: Gloria Ríos, Helena Yépez, Lupita Moreno, Lilia Farca, la presidenta Vita Bejarano, Cholita de Hernández, Judith Iza, Rosita Bendimez de García y Juanita Álvarez, quienes se preparan para llevar a cabo su tradicional Baile Blanco y Negro. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Y ya que la mente nos permite surcar aires y mares sin ninguna limitación, esperamos descender el próximo sábado en Maryland para estrechar fuertemente a nuestra linda nieta Jessica María quien ese día tocara la radiante luz de sus diecisiete primaveras… No sabemos si tendrá festejo especial, pero sin duda habrá pastel en casa con sus papás Mark Blackmer y Adri Sánchez Tejera de Blackmer y sus hermanos Brady y John y también reunión con amigas y compañeros de high school que estarán prestos para felicitarla y convivir con ella alegremente; nosotros las Elviras, abuela y tía, llegaremos a celebrar con ella si Dios lo permite, unos días más tarde, por el calendario escolar que tenemos que cumplir; tal vez sea corto el tiempo de visita pero ahí estaremos…

ORIZABA CUBRE SUS CALLES CON ALFOMBRAS ARTESANALES

La Sociedad Cultural Baluarte, encabezada por su presidente el Almirante Manuel Rodríguez Gordillo, hizo guardia de honor y depositó ofrenda floral en el obelisco altar a la patria el 25 de septiembre para recordar a los héroes que defendieron nuestra soberanía del bombardeo realizado por el último reducto colonial que se encontraba en San Juan de Ulúa, ganando nuestra primera H. Foto Galaxia/El Dictamen

Y no solo en San Juan hace aire, como dicen por ahí, nuestro México tiene un sinnúmero de lugares paradisiacos que mucha gente de otras latitudes se interesa por conocer; tenemos paisajes bellísimos, playas hermosas, sitios de recreo, tradiciones, historia, sitios históricos, y mucho más que ofrecer y disfrutar, unido todo ello al carácter alegre, el sello cálido en el trato y la deliciosa comida, además de los acontecimientos artísticos y culturales que se realizan en distintos lugares del país. Uno de ellos es la bella ciudad veracruzana de Orizaba, reconocida como pueblo mágico por la ONU; actualmente está celebrando la festividad de San Miguel Arcángel su santo patrono con diversos eventos artísticos y sus calles están decoradas con las preciosas alfombras que elaboran los artesanos de la vecina Huamantla, Tlaxcala…

TENDRÁN CONVIVENCIA MAÑANA LAS DAMAS ATENEÍSTAS

La odontóloga Nancy Vargas, que realiza un viaje por Europa y Asia, cumple su promesa de compartir con nosotros sus vivencias; aquí en Mesta, un pueblo griego medioeval con calles empedradas y laberintos. Foto Galaxia/El Dictamen

Con atractivo programa y esplendida merienda, la licenciada Paty González Fabbri, Lupita Palacios de Domínguez y la licenciada Lupita Domínguez Palacios socias del activo grupo cultural Agrupación Femenina Ateneísta esperan a sus compañeras para atenderlas como anfitrionas de la reunión correspondiente al mes de octubre. Dará principio a las cinco de la tarde en El Maestro Asador, ubicado en la calle Grijalva casi esquina Martí; abrirá la sesión la presidenta Carmelita González de Berdón acompañada por la secretaria Blanca Pinedo Berros y la tesorera Rosalba Díaz García. Durante la convivencia serán festejadas las socias que cumplen años en este mes de octubre y serán nombras las socias que les toca organizar la reunión de noviembre…

PRESENTACIÓN DEL GRUPO CANDILEJAS MUSICAL DEL COLÓN

Huella profunda de una época y de una identidad son algunas edificaciones como esta en Pyrgi también en Grecia, pintada como muchas otras casas de ese lugar en blanco y negro bajo la técnica Sixta que además es muy cara. Nuestros lectores podrán admirarla gracias al envió de nuestra amiga Nancy Vargas. Foto Galaxia/El Dictamen

El Grupo Candilejas Musical del Colegio Cristóbal Colon ha montado un magnifico espectáculo que han denominado “Dentro del Bosque” que subirán a escena en el Teatro Clavijero los días 10 y 30 de octubre, en funciones de cuatro y media y siete y media de la tarde, será sin duda una excelente presentación ya que han puesto todo su empeño y desarrollo profesional por lo que el público quedará plenamente satisfecho; los boletos se pueden adquirir en Boletopolis.com o con cualquiera de los integrantes del grupo teatral musical Candilejas en el Colegio Cristóbal Colón. Además es muy importante apoyar a los jóvenes que encaminan su energía y entusiasmo al arte y a las acciones positivas que entran en juego para su formación como seres humanos y gente de bien…

FELICITAMOS CARIÑOSAMENTE A LAS MARÍA DEL PILAR

Cristina Rosas Peralta y Ofelia León de Paredes disfrutaron encantadas de la Lotería Mexicana del Club Náutico Antares, en el Casino Naval. Foto Rosalía Vargas/El Dictamen

Enviamos desde hoy un abrazo cariñoso y lleno de bendiciones para las queridas amigas que llevan el nombre de la Virgen del Pilar, entre ellas Pili Uranga de Chabat, Pili Bolado de Chedraui y Pilarica Ortiz de Collado. La rapidez con que tecleamos para enviar a tiempo la columna nos impide recordar a más amigas pero esperamos que Dios las conserve con salud, paz y alegría…

ANIVERSARIO NUPCIAL 52 DE LOS ESPOSOS MORALES TEJERA

Firmes en su labor de ayudar bajo el sello de los valores en sectores que lo requieren niños, adultos mayores, madres sin apoyo que atienden en su casa de Reforma, las Damas Vicentinas efectuaron su desayuno para reunir fondos; en la gráfica la presidenta Mary Arteaga, Lolita, Silvia, Toñita, Cristi, Tita, Raquelito, Viola, Aurelia, Soledad, Yivi, Bertha, Silvia y Carmelita con los sacerdotes Mariano, Manuel y Pablo. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Reiteramos también una felicitación muy cariñosa para nuestros queridos hermanos Horacio Morales Fernández y Mirella Guadalupe Tejera de Morales quienes mañana alcanzan el aniversario 52 de que escucharon campanas nupciales; la mayor felicidad es que se encuentran con salud y rodeados del cariño de sus hijos la psicóloga y maestra Mireya Isabel, la Administradora de Empresas Maricarmen y el LSC Horacio y sus nietos Rodolfo, Majo, Melissa, Natalia, Isabella y Santiago y sus hijos políticos José y Cecilia…

SE RECUPERA CYNTHIA GUZMÁN TOACHE DE UN ACCIDENTE

Sumándose a la valiosa tarea de las Damas Vicentinas estuvieron en el desayuno Cristi Araiza, Mirtha Martínez, Haydee Bravo, Estibaliz Zarraluqui, Martha de Bolívar, Irma Mota de Reyes, Lic. Ileana León Huesca, Begoña de Ávila Camberos, Bety Jaym de Nicasio y Tere Zayas. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Esperamos la pronta recuperación de Cynthia Guzmán Toache quien sufrió lamentable accidente cuando el autobús en que viajaba a la ciudad de México fue embestido por un tráiler; afortunadamente no pasó a mayores y ella está siendo atendida por los médicos y en casa por su mamá la querida amiga Lucero Toache de Guzmán que pasado el susto se encuentra ya más tranquila. Ánimo a las dos que ya lo peor pasó…

ESPERAMOS PRONTA RECUPERACIÓN DEL CP. GREGORIO NIÑO

En grata convivencia con las Damas Vicentinas Dra. Marisela Abascal de Santos, Edith Jamed, Ramona De La Cruz, Sarita Díaz Mirón de Gómez, Tere Gómez de Córdoba con Cristi de Huerdo una de las anfitrionas. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Deseamos también que el CP. Gregorio Nino, muy activo socio del Club Rotario de Veracruz, se recupere pronto, ya que ha visto quebrantada su salud; solícitamente lo atiende su esposa Margarita de Niño, amigos ambos de muchos años desde que convivimos en la desaparecida Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. Un saludo cariñoso viaja con dirección a ellos…

DESEAMOS LO MEJOR A NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

