FINANZAS PERSONALES

Ahorra dinero en tu seguro de automóvil

Por: Erika Mikel

Utilizar un automóvil y no tener seguro contra accidentes es un riesgo grande, sin embargo a los mexicanos parece no importar mucho, ya que cerca del 70% de los autos no cuentan con un seguro. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) indican que una indemnización por muerte puede oscilar entre los 300 mil hasta los 3 millones de pesos, por lo que un seguro puede ser tu respaldo para afrontar este tipo de sucesos. Actualmente, la ley establece que todo vehículo automotor (incluidas motos y bicicletas con motor) deberá contar obligatoriamente con un seguro de cobertura mínima, de ahí que te presente los siguientes consejos que te ayudarán a disminuir el costo de tu póliza.

COMPARA: Al menos, entre más de tres aseguradoras, no es necesario que llames a cada una de ellas. En internet puedes encontrar calculadoras se seguros que con solo ingresar tus datos te proporcionarán una listo de seguros y sus precios, Condusef cuenta con una. Ten en cuenta que al cotizar en más de tres aseguradoras podrás ahorrar 40%.

APROVECHA DESCUENTOS: En temporadas como Hot Sale y Buen Fin las aseguradoras ofrecen descuentos de hasta 30% o bien pagos mensuales sin intereses que pueden ayudarte a financiar su seguro sin descapitalizarte.

PERFIL DE CONDUCTOR: Desde el sexo y edad, hasta el estado civil son factores que se toman en cuenta para determinar el costo de tu seguro de automóvil. Por ejemplo si eres mujer, casado o mayor de 30 años puedes tener puntos a favor, pues el género femenino es el que menos incides de accidentes presenta, si eres casado la asegura asume que serás más cuidadoso y si eres mayor de 30 cuentas con mayor experiencia al volante. Incluso tu domicilio puede afectar directamente en el costo del seguro de auto, pues hay zonas con altos índices delictivos que lo encarecen.

AGREGAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: A tu vehículo puede contribuir a que la póliza o el deducible de tu automóvil sea más barato.

ELIMINA COBERTURAS INNECESARIAS: pero siempre mantén las más importantes como es la de Gastos Médicos, Asistencia Vial, Daños Materiales, Robo y la obligatoria de Responsabilidad Civil.

Aunque muchas personas piensan que gastar en un seguro no es una necesidad primordial, hay que recordar que cuando se suscita un accidente automovilistas las implicaciones pueden muchas y muy cuantiosas, por lo que es recomendable estar amparado con un seguro que apoye en esos casos.

