Finanzas Personales

Ahorrar para tu propia casa sí es posible

Desde pequeños fantaseamos con la casa que tendremos cuando seamos grandes, de ahí que lo consideremos el sueño más importante cuando nos convertimos en trabajadores.

No obstante, la realidad es muy distinta y es que mientras 9 de cada 10 mexicanos quiere comprar una casa propia, el 45% no tienen los recursos para hacerlo, pues aunque se cuente con acceso a créditos hipotecarios, estos pueden no ser suficientes o incosteables, por lo que las personas deben buscar otras formas de complementar el financiamiento de su nueva casa. La buena noticia es que no todo está perdido y mientras haya voluntad hay esperanza, pero debes de tener en consideración los siguientes consejos que te ayudarán a ahorrar para comprarte tu casa propia.

ANALIZAR LOS INGRESOS Y EGRESOS: Haz una primera lista en la que anotes la cantidad completa de tus ingresos y cada cuanto los recibes. En una segunda columna determina los gastos fijos indispensables como alimentos, colegiaturas, transporte, tratamientos médicos y servicios del hogar (agua, luz, gas, internet, planes celulares) y súmalos. Por último, haz una tercera lista de la cantidad de dinero que has invertido en gastos variables y que causan fugas de dinero el cual podría utilizarse como ahorro para una casa. Con estos datos toma decisiones sobre qué gastos puedes anular y ahorrarlo.

REDUCIR LOS GASTOS FIJOS: Aunque estos gastos son “los más necesarios e indispensables”, lo cierto es que muchos de ellos podemos reducirlo en algún porcentaje cuanto tenemos alguna meta financiera. Por ejemplo ¿podrías reducir la tarifa de tu plan de celular y aun así obtener un buen servicio? ¿Cuántas veces al día realmente miras la televisión, realmente necesitas cable?, reduce el consumo de luz, prepara tus comidas en casa en lugar de comer fuera, etc.

CUIDAR O ELIMINAR LOS GASTOS VARIABLES: Los famosos “gastos hormiga” son los que más afectan nuestras finanzas, pues al considerarlos insignificantes no le ponemos la atención debida. No pierdas nunca de vista tu meta financiera y cada vez que te topes con la “necesidad de comprar algo” piensa que si no lo haces ese dinero puedes destinarlos a tu ahorro y este crecerá más rápido. La disciplina y fuerza de voluntad en este caso será indispensable.

SEPARA TU DINERO: Dividir el dinero que dispusiste para cada una de las categorías de tus gastos te ayudará a ajustarte a tu presupuesto y te ayudará a administrar tu sueldo para que alcances lo más pronto posible tu objetivo.

GUARDA TUS AHORROS EN UNA CUENTA SEGURA: Considera depositar tu dinero en una cuenta de ahorros confiable y toma todas las medidas necesarias para evitar la tentación de tomarla en algún momento y realizar compras con ella.

Recuerda que comprar una casa y más aún reunir el dinero es un proceso que lleva su tiempo, ten esto siempre muy claro y para no desesperar en el proceso fíjate metas cada determinado tiempo que te ayude a mantener tu ritmo de ahorro sin desesperarte.

