Diseño de Imagen

¿Un tema tabú en la moda?

Por: Yazmin Zúñiga

Esta semana H&M, la marca de ropa low cost de origen sueco, lanzó al mercado una divertida propuesta para que este otoño podamos salir a la calle haciendo match con el atuendo de nuestro perro. Y aunque sin duda es un tema del cual me encantaría escribir, puesto que tengo una bóxer y me encuentro en un lugar donde puedo ponerle un suéter sin que muera de calor, la realidad es que hay un área que considero mucho más importante para abordar en la columna de hoy, me refiero a la salud psíquica.

¿Por qué hablar de ello en un espacio creado para la moda, las tendencias y la imagen personal? Justo el día de ayer, jueves 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental y considero que dar visibilidad a este tema, a través de las plataformas que estén a nuestro alcance, es algo que nos compete a todos. ¿La razón? Las enfermedades de esta índole, no hacen distinción de etnias, niveles socio-económicos, afinidades políticas y mucho menos estilos de vestir o preferencias de marcas.

En la industria de la moda, existen varios personajes que han podido hablar abiertamente de lo que han debido pasar en el proceso para mantenerse sanos mentalmente, sobretodo en un sector que tiene tanta presión por las apariencias y el éxito. Tal ha sido el caso de John Galliano, Marc Jacobs, Raf Simons y el dúo Viktor & Rolf, aceptando que ausentarse por largos periodos de tiempo para trabajar en su bienestar, ha sido la decisión más acertada para ellos (acompañada de la terapia pertinente o más adecuada).

Desafortunadamente, otros grandes diseñadores como Alexander McQueen, Kate Spade y L’ Wren Scott, perdieron la batalla y dejaron un gran vacío en el medio.

Hoy en día, existen muchas figuras públicas que se han sumado a romper los estigmas sobre este tema, dando a conocer sus propios trastornos emocionales y conductuales ¿El objetivo? Saber que no es algo de que apenarse o que se deba esconder. Y que es necesario abrir la conversación desde el área dónde nos desarrollemos. Importante mencionar que en algunas ocasiones el abordarlo será riesgoso, como ocurrió durante el pasado desfile de Gucci en Milán, donde Alessandro Michele y su equipo creativo, decidieron hacer un oppening con una confusa escena de modelos que portaban prendas inspiradas en camisas de fuerza.

Aunado a ello, una de las participantes que desfilaba mostró su inconformidad al enseñar el mensaje: “La salud mental no es una moda”. Y aunque tiene razón, el tema debe seguir en boca de todos para poder evitar desenlaces trágicos (al menos hasta que ya no sea un tabú tocarlo). Al final, el cerebro es un órgano y se enferma ¿cierto? Así que pidamos ayuda y acudamos con los especialistas.

¡Nos leemos el próximo viernes!

