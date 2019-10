Diseño de Imagen

Back to basics: La camisa blanca

Por: Yazmín Zúñiga

Los básicos de guardarropa son prendas que nos ayudan a salir de apuros y que nos permiten, gracias a sus características, armar diferentes atuendos sin poner demasiado tiempo o esfuerzo. Hoy abordaremos una prenda que es una pieza clásica dentro de este grupo: la camisa blanca. Sí, esa que solo utilizabas con pantalón negro para eventos laborales o formales. ¿Sabías qué es una gran aliada para hacer más versátiles tus atuendos? ¡En especial en aquellos días donde más ocupada te encuentras y no quieres perder la cabeza al momento de vestirte! ¿Cómo debes escogerla? Lo más importante es respetar el color y que no presente patrones o estampados, puedes optar por una de manga larga o corta, aunque considero que la primera es más versátil ya que siempre tienes opción de arremangarla. Otro punto de atención es referente al fit o el ajuste, la botonadura no debe abrirse o luchar para permanecer cerrada, ya sea que estés parada o sentada. De ser así, elige una talla más grande. Y recuerda que mientras menos detalles tenga tu camisa, mejor será su función como prenda básica.

Ahora bien, ¿con qué elementos la puedes utilizar? Si lo que buscas en un look casual, combínala con mezclilla, ya sean jeans, faldas o incluso shorts. A la par, puedes usar unos tenis o zapatos de piso, y para darle un toque elegante agrega un blazer azul marino o negro. ¿Un estilo más creativo? Opta por los mom jeans, unos aretes largos, y stilettos de color neón. ¡Tu look será la sensación del día! Si buscas algo más chic, una falda midi y una chaqueta biker serán la combinación perfecta. Además, la camisa blanca también puede usarse debajo de un vestido de tirantes, de un chaleco o de un poncho. ¿Tienes prendas estampadas que no sabes cómo combinar? La respuesta es fácil, elige esta camisa para ello.

Ahora conoces la razón por la que el diseñador italiano, Gianfranco Ferré, aseguraba que la camisa blanca tenía “mil identidades”. ¡Nos leemos el próximo viernes!

PR & Image Consultant

Correo: [email protected]

Whatsapp: +33 7 66 44 35 31

Instagram: @yazmin_zues

Facebook: Yazmín Zúñiga