Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS!… Golearon y humillaron a las ÁGUILAS del AMÉRICA un CRUZ AZUL que jugó como nunca, 5 a 2 el resultado, el TIBURÓN al parecer con LÓPEZ ZARZA es otro, luchando contra viento y marea, ahí está el TIBU sumando punto por punto, viene fecha FIFA y después el 18 de octubre llegan al pirata los TIGRES UNIVERSITARIOS que golearon categóricamente a un SANTOS que se vio muy mal… Con delicioso comidón festejaron su cumpleaños el DR. FERMÍN y su esposa ELIZABETH ZAMBRANO DE MARTÍNEZ en el centro libanés, saludos a JAQUELINE ELIOSA, siempre muy atenta; entre los invitados todos los hijos del festejado, saludos a YAMILÉ, NICOLÁS, NAGUEB, NAGUIB y NABIL MARTÍNEZ; comimos un delicioso MONDONGO en compañía de ABRAHAM y LUCERO MORALES DE EXSOME, su heredera SARITA está preciosa y ya tiene 12 años; MIGUEL y MARTHA ÁVALOS DE AUDE asistieron en compañía de su heredera MARTHA, su galanazo TOÑO GARCÍA feliz y enamorado de su novia; un gustazo saludar a JORGE JALILL, estaba en compañía del DR. AVELINO GUARDADO, con ellos IVÁN y JULIA ANDREA DE ALEMÁN, la pasaron muy bien; otro de los invitados JOSÉ LUIS y ROCÍO FLORES DE CARAM, VALENTÍN y MARISOL RUIZ DE MARCIAL asistieron y ya todo listo para la fiesta de XV años de su heredera este fin de semana; PALOMA INFANZÓN, doctora y reina del club libanés; LUCERO NÚÑEZ presente, así como el DR. ALBERTO CHANTIRI, DIEGO MARTÍNEZ VARA con ESMERALDA DE LUNA, JERSE FERNÁNDEZ con JESSICA LARA; la fiesta fue temática y todos los asistentes llegamos de blanco y negro; gracias por la invitación al DR. FERMÍN y su esposa ELIZABETH, fueron excelentes anfitriones…

Sandra Viyella Oubiña, Fernanda Hillman Robles y Carla González Zamudio, (preciosas veracruzanas)…

Marinieves Violante Milchorena, (top model jarocha)…

Muy contentos EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ, están ya en espera de su segundo bebé, los más felices SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, así como toda la familia… Gran actuación de VALERIA MANZUR BONILLA en el torneo de la gira infantil y juvenil en Puebla, para ser exactos jugó en el campo de golf la VISTA un buen segundo lugar para la joven jarocha…Excelente triunfo de la JUVE como visitante en el estadio del inter de MILÁN… CHANTAL MUGUIRA CRODA, heredera de nuestros amigos cordobeses MAURICIO y CLAUDIA CRODA DE MUGUIRA, recibió anillo de compromiso de su galanazo jarocho JORGE BELLO, les deseamos felicidades y saludos para FERNANDO y OLGA DE BELLO… 9 de noviembre la comida de ex alumnos del CECC… 19 años se cumplirán este próximo 30 de octubre del fallecimiento de DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, estaremos presentes en este aniversario luctuoso en compañía de JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES, saludos especiales para doña MARÍA DIVINA MORALES DE GUTIÉRREZ-BARRIOS… Tres linduras son SANDRA VIYELLA OUBIÑA, FER HILLMAN ROBLES y CARLA GONZÁLEZ ZAMUDIO, están guapísimas y súper elegantes… Les recuerdo mi correo electrónico es @[email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico RICARDO OLMOS, y síganos en nuestras redes sociales es muy fácil @NACHOCHOLNEW… De las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set es MARINIEVES VIOLANTE MILCHORENA, saludo a su galanazo ADRIÁN LAGUNES COELLO, hacen bonita pareja… Excelente anuncio de MIGUEL ALEMÁN VELASCO, presidente de INTERJET, en donde anuncia la compra de aviones y explica por qué se cayó la compra de RADIOPOLIS; saludos a CHRITIANNE MAGNANNI DE ALEMÁN, así como a sus herederos MÓNICA, CLAUDIA, MIGUEL y CARLA ALEMÁN MAGNANNI… NAYO RUIZ feliz y enamorado de su novia SOFÍA CENDEJAS, disfrutando su noviazgo…

Bernardo Ruiz Valdez y Sofía Cendejas, (feliz pareja)…

Eva Lara Valerio y Greta Weller de Ruiz, (mami e hija)…

EVITA LARA VALERIO por Houston disfrutando a su nieta PAULA RUIZ WELLER, saludos a PABLO y GRETA WELLER DE RUIZ… BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO DE VÁZQUEZ guapísima, saludos a su familia… ALESSIA MACEDO 8 meses de embarazo… Las series divisionales de las ligas nacional y americana al rojo VIVO estamos disfrutando del mejor béisbol del mundo, el 22 del mes en curso el clásico de octubre la famosa SERIE MUNDIAL YANKEES está ya en espera de rival, hoy juegan SAN LUIS vs ATLANTA y DODGERS vs NACIONALES, los ASTROS si ganaron ayer están ya en la final, si no se decidirá mañana… Se casaron este fin de semana ERICKA LIZZETH CONTRERAS MARTÍNEZ y JONATHAN LEONARDO RUIZ ROMERO, la ceremonia civil y fiesta se realizó en el feudo de mi tocayo NACHO ABAROA, excelentes anfitriones el almirante CUAUHTÉMOC y MARICRUZ MARTÍNEZ DE URREA, con ellos salude a JUAN CARLOS ALTUVE en compañía de su novia AISSA URREA, un gusto saludar a tantos amigos de la armada de MÉXICO, desde aquí les deseamos muchas felicidades… 12 años cumplió JOSÉ FRANCISCO LAZO GÓMEZ, heredero de JOSÉ LUIS LAZO GARCÍA y VICTORIA EUGENIA GÓMEZ DÍAZ MIRÓN, es todo un galanazo… GRETA THUNBERG, la sueca de 16 años que ha impresionado al mundo por su defensa del cambio climático, está en este CHOCHOLAZO con una veracruzana distinguida, ALEJANDRA CONTRERAS, desde la sede de la ONU en Nueva York… REBECA GARCÍA MARENCO, linda cordobesa… Siguen los buenos comentarios de la apertura de la distribuidora de autos MITSUBISHI motors en Boca del Río, en la foto con ELÍAS DIEZ FRANCOS y su sobrino BOBBY DIEZ PIREZ, con ellos JORGE VALLEJO, representante de la marca a nivel nacional, saludos a MIRIAM MENDIETA; estaremos CHOCHOLEANDO en la TOYOTA en esta semana…

Belén Fernández Del Puerto de Vázquez, (elegante)…

Alessia Macedo, (en breve nacerá su bebé)…

Inició la semana de la EXPO CHEDRAUI con sede en WTC, saludos para ANTONIO y ALFREDO CHEDRAUI OBESO, sin dudarlo una buena derrama económica, saludos a TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, así como ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ, estarán muy activos por este puerto… Un joven y feliz noviazgo lo forman THABATA TENOPALA y LORENZO ABELLA WAPLER… SANTIAGO NUÑEZ y MARISOL SANDRIA feliz noviazgo… MIGUEL “el piojo” HERRERA, entrenador de las ÁGUILAS, insulta al árbitro después de la goliza que le propina el CRUZ AZUL, pide disculpas y el comentarista de ESPN, JOSE RAMÓN FERNÁNDEZ, se lo acabó y hasta regañado salió… ROSY URETA disfrutó de la ex hacienda de CHAUTLA y hasta corrió la carrera de Imagen Puebla, aprovechó para disfrutar del evento MARIDANDO MÉXICO con más de 20 marcas vitivinícolas mexicanas… CARLOS VELA imparable en la MLS, impone récord de 34 goles en 31 partidos, el pasado fin de semana logró un TRIPLETE, felicidades para el mejor futbolista delantero mexicano… VALERIA CALVO guapísima… JULIETA MORA de vacaciones… Desde España, en donde disfrutan en familia, saludamos a SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI con sus tres hijas MARINITA, ALINA y TALINA ALVERDI MABARAK, saludos a sus respectivos esposos MEMO PERNAS, ADRIÁN ZAIRICK y MIGUE ZAVALA… Este viernes en el Círculo Español Mercantil, a las 4:30, habrá misa para festejar a la Virgen del Pilar y el día de la hispanidad, al terminar habrá danzas españolas de la maestra ELBA CENA y ricos bocadillos, gracias por la invitación a RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER… 27 de octubre el Gran Premio de MÉXICO la fórmula UNO…

Chantal Muguira Croda y Jorge Bello, (compromiso matrimonial)…

Aissa Urrea y Juan Carlos Altuve, (feliz noviazgo)…

Almirante Cuauhtémoc y Maricruz Martínez de Urrea, (matrimonio radicando en Puerto Vallarta)…

Los cumpleañeros de hoy nuestro compañero de deportes JULIO MORA, mi compañero y amigo periodista JORGE OLIVA, la comunicadora MAROFIS BROISSIN, ENRIQUE VON PUTLITZ, ZULY GÓMEZ, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ, SÍLVIA CÓRCEGA y PANCHO GONZÁLEZ ALONSO; mañana JAVIER AILLAUD RANGEL, se extrañan sus pachangones; MANUEL LÓPEZ, la soberana del Carnaval de Veracruz en el 2001 KATYA TERÁN COLEMAN DE ZÁRATE, MEMO DESCHAMPS, ANE MIJARES DE VÁZQUEZ y ALFONSO VALENCIA; el viernes CÉSAR HERNÁNDEZ, CAROLINA CORZO, ERNESTO CABRERA, el DR. RAÚL RAMOS MANGE, MARTHA ACOSTA DE ACEVAL y CECI GARCÍA VIGORITTO DE SANSORES; el sábado RUBÉN CONZATTI, ERIKA HOLM MONTEJO, invitadísima a la mesa CHOCHOLERA de los viernes en el dili; AINARA VÁZQUEZ, ELIDEE ALBA, JORDIE PEREA, VICTORIA DÍAZ, GRACIELA SALAS, ALF PEÑA, ROSAMARY MIRAVETE DE EXSOME, PILY GARCÍA, LILY VALERIO, MARYPAZ LASTRA DE GARCÍA, a todos muchas felicidades… BEGOÑA RUIZ, hermosa jarocha… IRUNE ANITÚA muy viajera… ALMUDENA DEL VAL y CARLOS RIVERO feliz noviazgo… Este viernes 11 se inscribe RODOLFO PEÑA como candidato al reinado del Carnaval de Veracruz, TACHI-ITO primero es apoyado por los abogados veracruzanos, saludos a su representante MARIO LÓPEZ-ESCALERA, felicidades… Excelente anfitriones TOMÁS y LUPITA VARGAS DE MUNDO en el cumpleaños de su heredera MARIANA, a su lado su galanazo DIEGO BARTOLOTTA, hubo fiestón y asado con amigos, gusto saludar a MICHELLE GONZÁLEZ así como a PITA CRUZ… Del 27 al 29 de octubre el onceavo bazar de Asociación GILBERTO en el hotel AC MARRIOT…

José Francisco Lazo Gómez, (felices 12 años)…

Greta Thunberg y Alejandra Contreras, (desde la ONU al decano de la prensa nacional)…

Rebeca García Marenco, (guapísima cordobesa)…

Nacho Gómez, Elías Diez Francos, Jorge Vallejo y Bobby Diez Pirez, (con distinguidos empresarios)…

Saludos a SERGIO RODRÍGUEZ, procurador del medio ambiente, está realizando excelente labor en el estado… EL TIBU con problemas serios según la FIFA… Mañana Baby Shower para JENNIFER BOUCHAN DE GUTIÉRREZ DE VELASCO por la próxima llegada de AITANA, saludos a PAQUITO GUTIÉRREZ DE VELASCO FLORES… El pequeño SERAFÍN será bautizado en Catedral este 26 de octubre, enhorabuena para VÍCTOR y LAURA MARTÍNEZ DE USCANGA… El sábado 12, la primera comunión de mi sobrina ELAN MORALES ELVIRA… Viernes MÉXICO vs BERMUDAS… Pregunten por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO… ANTONIO CARLOS SANTOS conoció a su nieto, saludos a JUNIOR y CARLOTA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…