Chochol Jarocho

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Vámonos con los clásicos CHOCHOLAZOS y les diré que el PAYASITO ALEGRÍA ha sido nombrado embajador de la ALEGRÍA de nuestro CARNAVAL, una muy buena decisión del POLLO PÉREZ FRAGA, presidente del comité 2020; les recuerdo nuestra máxima fiesta será del 19 al 25 de febrero del próximo año; ya hay candidata a reina, ROSALÍA VITORIO AVENDAÑO y en breve se inscribirá nuestro candidato al reinado… El TIBURÓN sigue con la mala racha a pesar de que jugó bastante bien, y que BRIAN CARRASCO anotó gol para el TIBU y se rompió la racha sin anotar; en el último minuto le empataron el partido con golazo del TOLUCA; ahora vamos contra LEÓN en su casa y regresamos al pirata después de la fecha FIFA el 18 de octubre vs los TIGRES universitarios, después salida vs XOLOS de Tijuana, y viene el PUEBLA… Este 12 de octubre la comunión de ELAN MORALES ELVIRA, saludos para OMAR y GABY… Se casaron por lo civil JORGE PEÑA y REBECA REMENTERIA BRAVO, les deseamos una eterna luna de miel… RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI excelentes anfitriones en su residencia con vista al mar… El 30 de octubre un aniversario luctuoso más de nuestro ex gobernador DON FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, estaré acompañando al LIC. JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES… Un gusto saludar a GABY VILABOA CASADO, estaba con su hermana GABY y familia…

Jorge y Rebeca Bravo de Rementería, (recién casados)…

Ricardo Cuevas y Ricardo Cuevas Capitaine, (la flota Chocholera en El Dictamen)…

Regina Anitúa Carús, (hermosa sonrisa de la heredera de Omar y Cristy)…

La flota CHOCHOLERA hoy presente en EL DICTAMEN, saludos para GERARDO y ARMANDO MANTECÓN ROJO, están muy chambeadores, al igual que PACO y EDUARDO VILA DEL VALLE… Gran triunfo del AMÉRICA en el clásico de clásicos, en donde golea a su acérrimo rival las CHIVAS de Guadalajara, y ahí estuvieron RICARDO CUEVAS y su heredero RICKY CUEVAS CAPITAINE, saludos a su mami CHARITO CAPITAINE DE CUEVAS, fieles a las ÁGUILAS… REGINA ANITÚA CARÚS, heredera de OMAR y CRISTINA… ANDREA TOSCANO RAMÍREZ, Miss International MÉXICO, nos representará a nivel internacional en el tercer concurso más importante del orbe MISS INTERNATIONAL a celebrarse en TOKIO, Japón, será la edición 59a este 12 de noviembre en el TOKIO DOME CITY HALL, suerte y saludos a su mami CLAUDIA RAMÍREZ… Muy festejado el ING. SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ por cumplir un año más de vida, creo que llegó al sexto piso, y su esposa VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ se lo festejó a lo grande en familia, felicitaciones para el gran GIGIO y nos veremos Dios mediante en la comida CHOCHOLERA de los ex alumnos del CECC el 9 de noviembre en el hotel HOWARD JHONSON… Bonito noviazgo lo forman MARÍA MARTÍNEZ y el joven golfista CLAUDIO RIVERA LÓPEZ… INÉS SAINZ, reportera y conductora de TV AZTECA con los destacados golfistas mexicanos ABRAHAM ANCER y BOBBY DÍAZ; por cierto, sigue disfrutando sus primeros días de casado… Feliz noviazgo que va viento en popa lo forman ALDO LARRAGA SCHLESKE y SCARLETT DRAGO SALAZAR, se llevan súper bien y hacen bonita pareja, se me hace que las campanas nupciales sonarán muy pronto, en la foto con su prima la DRA. ALEJANDRA SCHLESKE MUÑIZ…

Andrea Toscano Ramírez, (rumbo a Miss International 2019)…

Ing. Sergio y Valia Rojí de Sánchez, (feliz cumpleaños para nuestro amigo)…

María Martínez y Claudio Rivera López, (enamoradísimos)…

KARLA ESCALERA RODRÍGUEZ guapísima, saludos a su galanazo FELIPE FERNÁNDEZ VIYELLA, así como GACHE RODRÍGUEZ ORTIZ, está cada vez más guapa… LUPITA JONES GARAY, directora nacional de MxU, estuvo como invitada especial al cumpleaños del zar de la belleza OSMEL SOUSA… NADIA PIANA DE MALDONADO cada vez más hermosa, su heredera ANTONELLA creciendo; el más feliz ÁNGELO MALDONADO, vienen proyectos importantes en la política… MAJO MORENO DE ULIBARRI disfrutando su luna de miel en compañía de su esposo JORGE ULIBARRI… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL, síganos en redes, es muy fácil, @NACHOCHOLNEW… XÓCHITL TRESS cada vez más guapa y luciendo cuerpazo escultural, está muy chambeadora en TRESILLO CAFÉ ubicado en la torre RUMA, vale la pena disfrutar de las delicias que ahí se elaboran y con materia prima veracruzana… En días pasados, comiendo en La Estancia Argentina, me encontré al portero de los tiburones SEBASTIÁN JURADO en compañía de MARISOL MERODIO, al parecer son novios y se llevan muy bien, hoy SEBASTIÁN estará presente en el partido en donde MÉXICO se enfrenta a su similar de TRINIDAD Y TOBAGO, suerte… Este 5 de octubre estaré en la boda de ERICKA LIZETTE CONTRERAS MARTÍNEZ y JONATHAN LEONARDO RUIZ ROMERO, la ceremonia y banquete será en Casa de Palmas de mi tocayo ABAROA, gracias al almirante CUAUHTÉMOC URREA URIAS por la invitación…

Alejandra Schleske Muñiz, Aldo Lárraga Schleske y Scarlett Drago Salazar, (disfrutando el fin de semana)…

Karla Escalera Rodríguez, (guapísima veracruzana)…

Osmel Sousa y Lupita Jones, (estrellas del mundo de los concursos de belleza)…

Un éxito las 100 marchas que se realizaron en la República Mexicana en favor de la vida, participaron más de 500 mil personas, que la verdad si se oyeron, el gobierno federal tiene la obligación de escucharlos y sin dudarlo AMLO dará su apoyo a este grupo que dice SÍ A LA VIDA… Una gran pérdida la muerte del príncipe de la canción JOSÉ JOSÉ, es increíble los familiares con problemas, pero como dicen por ahí, pasa en las mejores familias, unos dicen que nació en córdoba, aunque él quiso ser chilango y es válido; siempre lo recordaremos como la mejor voz que ha dado MÉXICO… Viene la EXPO CHEDRAUI, le mandamos saludos a DON TOÑO y ALFREDO CHEDRAUI OBESO, así como a sus herederos y sobrinos, comenzando por TOÑO y RAMÓN CHEDRAUI EGUIA, así como ALFREDO CHEDRAUI LÓPEZ, con ellos sus primos MANOLO, TOÑO y RODRIGO FERNÁNDEZ CHEDRAUI, JUSTO y DAVID FERNÁNDEZ CHEDRAUI… Continua abierta la convocatoria de MxU VERACRUZ 2019, seguimos en busca de la tercera generación, nuestro agradecimiento al gran hotel DILIGENCIAS por todas las facilidades para realizar nuestro primer casting, así como a SLAP soluciones en logística aplicada profesional, mayores informes al 2293 615084, tienen todo para su evento, informes con el SR. MANTILLA; también agradezco a todo el equipo de MxU VERACRUZ por el apoyo recibido principalmente a nuestra reina 2018 MIRIAM ALEJANDRA CARBALLO GALLARDO, saludos a JOSÉ LUIS FÉREZ, diseñador de corte internacional, encargado del vestuario, YLIAN MEDINA la encargada del diseño de imagen, Lic. JUAN CARLOS COTRINA encargado de logística, SCARLETT DRAGO y LESLY VIDRIO, coordinadoras de las participantes; EVERARDO AVENDAÑO, coordinador de operaciones; PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, sub coordinadora general MAYEL MORALES y DULCE URRETA, encargados de la producción.

Nadia Piana de Maldonado, (encantadora y joven mamá)…

Majo Moreno de Ulibarri (bellísima)…

Xochitl Tress, (guapísima)…

Así como a los camarógrafos KASAI, RICARDO OLMOS y BETO DOMÍNGUEZ, al igual que todas las personas que les gustan los concursos y que apoyan incondicionalmente a las jovencitas de MEXICANA UNIVERSAL como JAVIER USCANGA, los hermanos URDAPILLETA y la diseñadora FLOR CAMPOS, fieles al concurso más importante de VERACRUZ y de MÉXICO y que cuenta con la supervisión de nuestra directora nacional LUPITA JONES GARAY… El 12 de octubre, el día de la raza, los XV años de FASHIA AISLY MARCIAL RUIZ, heredera de VALENTÍN y MARISOL RUIZ DE MARCIAL, primeramente ceremonia religiosa para dar gracias a Dios y después fiestón en prestigiado salón, como madrina MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ MÁRQUEZ… Increíblemente con las sanciones que está imponiendo la FIFA a nuestra selección mexicana, podría estar fuera del mundial de QATAR en el 2022, si sigue el grito de cuatro letras en los estadios cuando juega MÉXICO, en partidos oficiales y hoy será una prueba de fuego contra TRINIDAD y TOBAGO en TOLUCA, los partidos rumbo al mundial podrían ser a puerta cerrada; el POLLO BRISEÑO lo castigaron solo cuatro partidos y GIO ESTARÁ seis semanas fuera, creo mínimo debería regresar el SR. BRISEÑO cuando regrese GIO, usted qué opina… Hoy 2 de octubre habrá sin dudarlo manifestaciones, ojalá y sean pacificas estas marchas, que creo ya no tienen su razón de ser, lo importante es aprender del pasado, actuar en el presente con responsabilidad, productividad y pensar en el futuro con el deseo de superación y progreso para vivir en el MÉXICO que todos queremos…

Xochitl Tress, (guapísima)…

Everardo Avendaño, Juan Carlos Cotrina, Ivette Cortez de Cotrina, Lesly González Vidrio, Ylian Medina, Scarlett Drago Salazar, Nacho Gómez, Miriam Carballo, Esperanza González de Pimentel y José Luis Férez Paxtian, (el equipo de MxU Veracruz)…

Los cumpleañeros de hoy MARIRROS ACIERNO, PALOMA DOMÍNGUEZ RUIZ, ADRIANA ZAVALETA, MARIO FALCÓN, JOCELYN MORA, MARIO CAZARÍN, ITZEL ARAN, la odontóloga NATALIA FERREIRA y JANET USCANGA; mañana GUIO RANGEL, ÁNGELES ORTIZ, TANIA VÁZQUEZ, PAU ESCAMILLA, LUIS ENRIQUE DE SANTIAGO, KARY DÍAZ, el almirante SERGIO LARA MONTELLANO, MARILÍ ÁLVAREZ, GERRY ESPINOSA y RAQUEL ARCHIDONA; el viernes lo cumplen PACO TORRES TRUEBA, el historiador RICARDO CAÑAS, REBECA NIETO, CLAUDIA SILVA, ELOY GÓMEZ CARACAS, MALENA HUERTA, ÁNGELES ARGÜELLO, JORGE LUCIO, ERIKA BLANCO, DANIELA PUMARINO, NATALY ODETTE MARTÍNEZ, GERARDO TORRES, MARÍA SUÁREZ, LUCY VASA y FLAVIO RAMÍREZ DE ARELLANO, a todos muchas felicidades… Siguen los buenos comentarios de la conferencia que ofreció FRANCISCO JAVIER “tito” BARQUÍN “TURISMO, VERACRUZ, mi EXPERIENCIA”, esta se realizó en la semana del turismo convocada por la comisión permanente de TURISMO del congreso del estado, cabe destacar que TITO fue director de turismo municipal, subdirector estatal y delegado federal en dicha área, la verdad una gran trayectoria en ese ámbito de nuestro buen amigo, desafortunadamente, desaprovechado por la cuarta transformación… Pregunte por los puros HOJA REAL, están de suerte… Muy festejada ANA MARY DÍAZ DE RUIZ, así como DOÑA PILAR BOLADO DE CHEDRAUI, el día de ayer felicidades… Y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…