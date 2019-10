Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores, es un gusto saludarlos como cada semana, ¡Vaya que hay mucho que contar!

“SUGAR” EL MUSICAL, LLEGA A MÉXICO

El pasado viernes arrancó temporada el espectacular musical “SUGAR”, puesta en escena basada en la película de Marilyn Monroe “Some Like it Hot”, considerada la comedia número 1 de la historia del cine de Hollywood por el “American Film Institute”. Con un reparto de primera, entre los que se encuentran Arath de la Torre, Ariel Miramontes, Cassandra Sánchez Navarro, y otros grandes, “Sugar” llega al teatro de los Insurgentes en la CDMX para estar el último trimestre del año. La producción está a cargo de Tina Galindo, Alejandro Gou y Claudio Carrera, por lo que puede estar seguro que el proyecto tiene una calidad de nivel internacional.

BIBI GAYTÁN Y MARÍA LEÓN ENGALANAN ‘CHICAGO’

La semana pasada, el teatro Telcel de la CDMX, alzó el telón para dar paso a la función de estreno de la obra “CHICAGO”. La puesta en escena marca el regreso de la actriz Bibi Gaytán a los escenarios donde da vida a Vellma Kelly y María León en el rol de Roxy Hart. Ambas estrellas protagonizan este musical, dando cátedra de su talento, su belleza, sensualidad y voz, los cuales hicieron que el público se les entregara por completo, el ensamble de bailarines se lució con varios números musicales, los cuales fueron ovacionados por el público asistente. Por cierto, felicitación a Federico StageMayer por ser parte de esta obra teatral.

ISBO SE ABRE PASO EN LA MÚSICA

Tras su paso por tierras veracruzanas, el cantante Isbo platicó en exclusiva para El DICTAMEN y, nos comentó de sus proyectos, los cuales ya van tomando forma proyectándolo como uno de los ex integrantes más destacados de la Academia, reality donde él participó: “Actualmente me encuentro de gira por todo el país presentando mi material discográfico “Sensaciones vol. 1” y mi sencillo “Tratando de olvidarte”, el cual la gente lo ha recibido de buena manera y eso me motiva a seguir creciendo y creando en la música”, comentó. Por otro lado el también modelo nos platicó brevemente que prepara un nuevo proyecto y aunque no quiso dar más detalles, dijo que es algo que al público le gustará. Al ser cuestionado sobre si le gustaría incursionar en la actuación, el joven comentó que ya ha hecho algunos papeles en proyectos breves, además de comentarnos que al interpretar una canción también se debe actuar para así transmitirle a su público, por lo que si le llegara alguna propuesta no estaría cerrado a tomar el reto. Sin temor a equivocarme, ISBO promete ser uno de los cantantes más importantes dentro de la industria musical, su talento lo han catapultado como uno de los intérpretes más solicitados por el público.

JENNIFER LOPEZ ESTRENA ‘BAILA CONMIGO’

La cantante ha usado como fondo la pista de la exitosa canción del mismo nombre de los productores mexicanos Dayvi y Víctor Cardenas, pero con su propia letra e interpretación. La cantante hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram donde compartió un clip que acompañó con un extracto de la letra, además superó las 85,000 visualizaciones. En los comentarios, sus seguidores se mostraron emocionados con el estreno del tema. A pesar de que el nuevo sencillo de Jennifer López no ha llegado acompañado de un videoclip oficial, sí lo ha hecho de una reveladora portada en la que la ‘Diva del Bronx’ aparece vistiendo un sensual traje de hilos y cadenas muy delgadas.

SPICE GIRLS REGRESA A SU AGENCIA

Las Spice Girls han regresado a su agencia de toda la vida después de una corta estadía en UTA. Creative Artists Agency (CAA) anunció la nueva firma del grupo para su representación en todas las áreas del mundo. Con esta negociación la agrupación británica reafirma su regreso a los escenarios, después de reencontrarse con su público en Londres. A mediados de este 2019 cuatro de las integrantes originales, Emma Bunton (Baby), Geri Horner (Ginger), Melanie Brown (Scary) y Melanie Chisholm (Sporty), se embarcaron en sus primeras fechas de conciertos desde los Juegos Olímpicos de 2012. Sin Victoria Beckham a bordo, las chicas estremecieron el escenario con una gira de 13 fechas con estadios agotados en el Reino Unido e Irlanda, que contó con una lista establecida de casi dos docenas de canciones, recaudó más de 78.2 millones de dólares. Anunciadas como una experiencia inclusiva, las Spice Girls declararon en su show inaugural de mayo en Dublín: “Damos la bienvenida a todas las edades, todas las razas, todos los géneros, todos los países de origen”.

LAS RÁPIDAS DE ÁCIDO

* Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales después de que apareciera en una campaña en contra del consumo de la leche de vaca, pues muchos lo tacharon de hipócrita recordándole que tiempo atrás, durante un programa de televisión, el actor consumiera queso de cabra.

* Maluma aún no tiene respuesta por el robo de 800 mil dólares en prendas que le fueron hurtadas en un exclusivo hotel de Rusia durante una de sus presentaciones.

* Danna Paola hace berrinche en su cuenta de IG, por el cambio de horario que ha tenido en estos últimos días y, es que la actriz está de regreso en nuestro país después de una larga temporada en España.