Los gobernadores en la mira

Rumbo a las elecciones de 2021, las principales casas encuestadoras han estado presentando sus evaluaciones de la actuación de los actuales gobernadores en todo el país.

En esos sondeos los mndatarios estatales obtienen calificaciones aprobatorias algunos, de media tabla la mayoría y reprobados un pelotón que simplemente no da una a la hora de ejercer sus funciones.

Hay unos que resaltan por controvertidos como la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, el mexiquense Alfredo del Mazo o el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca; otros por protagónicos como el Cuau Blanco, el chihuahuense Javier Corral o el veracruzano Cuitláhuac García, los casi omisos como el saliente Kiko Vega de Baja California, el campechano que sustituyó al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, Alito o el colimense Ignacio Peralta.

En una ponderación de encuestadoras como México Elige de Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, Consulta Mitofsky de Roy Campos y Parametría de Francisco Abundis se encuentran coincidencias que nos permiten como decimos líneas arriba, hablar de gobernadores buenos, regulares y de plano peores.

Veamos los casos:

B) LOS BUENOS

Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa se ubica en el pelotón de punteros.

El nativo de Mazatlán recientemente admitió el estigma sobre la violencia que históricamente ha tenido su entidad y que evidentemente afecta su imagen, pero bajo su mandato se habla diferente gracias a grandes eventos como el Tianguis Turístico, de más inversión, más confianza, más empleo y crecimiento.

Mauricio Vila Dosal en Yucatán, donde se encuentra Mérida, calificado como el municipio más tranquilo de México también figura entre los adelantados.

De esta entidad resalta la eficiencia gubernamental con una administración austera y con sectores sociales productivos, sin embargo, hay problemas vivienda social, por ello el mandatario hizo un llamado al Gobierno Federal para que implemente un esquema financiero de subsidios.

La única mujer gobernadora, Claudia Pavlovich de Sonora, se coloca igualmente en los primeros lugares.

El estado cuenta con una ubicación privilegiada para el aprovechamiento y generación de proyectos de energía renovable, situación que esta siendo bien aprovechado por la mandataria, pues en los últimos años ha logrado colocar inversiones para la construcción de este tipo de proyectos.

Siempre en estas listas aparece el actual titular de la CONAGO, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín, quien se ha caracterizado por tener las mejores calificaciones en materia de gobernabilidad y seguridad.

Finalmente el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, cierra este grupo de gobernantes que resultan en la ponderación que realizamos del trabajo de las encuestadoras mencionadas como de los mejores evaluados dentro de la geografía nacional.

Es el único mandatario del sureste que se ha posesionado con comentarios sobre el futuro del Tren Maya.

B) Los de media tabla.

Héctor Astudillo de Guerrero, José Rosas Aispuro de Durando, Carlos Mendosa de BCS, Diego Sinuhé Rodríguez de Guanajuato, Martín Orozco de Aguascalientes, Alejandro Tello de Zacatecas y Jorge Enrique Alfaro de Jalisco.

C) A continuación los innombrables:

El perredista Silvano Aureoles de Michoacán, es el peor calificado por sus propios ciudadanos. El estado no solo se encuentra sitiado por el crimen organizado y el narcotráfico, afectando gravemente a las entidades vecinas como Guanajuato. También carga con graves problemas financieros.

Le sigue en los reprobados, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, en donde la incidencia delictiva va al alza, mientras que el presupuesto para la procuración de justicia decae. Tan mal están las cosas que los homicidios dolosos crecieron 53% en lo que va de 2019, y se tiene registrada la deserción de varias decenas de policías estatales. Esto sin duda es una evidencia de la gravedad de la situación.

Cuauhtémoc Blanco de Morelos, es de los peores mandatarios. Apenas hace unos días cumplió un año de mandato en medio de pugnas internas en su equipo; señalamientos de intromisión del medio hermano del exfutbolista, Ulises Bravo; una creciente inseguridad, y la falta de operación que afecta a los otros dos poderes estatales.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, de quien se acaba de conocer que gastará 18 millones de pesos en publicidad para su Cuarto Informe, se encuentra también en el top de 5 de los pésimos.

El potosino Juan Manuel Carreras no canta mal las rancheras en materia de mal gobierno, quien podría con varios candidatos a sucederlo ya en abiertas precampañas, de plano no ha podido ni contener la inseguridad y menos demostrar maneras de saber ejercer la conducción política en una entidad de tanto potencial como San Luis Potosí.

EN TIEMPO REAL

1.- La Cuarta Transformación en materia de salud va para adelante, les vamos a demostrar a los adversarios que con voluntad, rumbo y decisión siempre se puede, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo.

Durante el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, acto que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Seguro Social dijo que las giras por hospitales de IMSS-Bienestar son para hablar de frente con la población, conocer sus problemas y no para señalar que todo está bien.

