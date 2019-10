Lo que se dice

SOBERBIA

Alguien debe ubicar en su justa dimensión al bailador diputado local Sergio Hernández Hernández, que se sigue sintiendo muy, muy, cuando en realidad es ya nada, nada. La fracción del PAN la tiene más dividida que un racimo de coyol seco caído de la palmera. Debería revisar quienes son sus incondicionales, antes de emitir comunicados en nombre del Grupo Parlamentario azul, para evitar que lo desmientan. Así quedó de manifiesto cuando en su afán “queda bien” emitió un boletín repudiando los nombramientos de los 13 Magistrados que propuso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sin esperarse que su compañero Rodrigo García Escalante le reprochó haberlo hecho en nombre de todos, recordándole que algunos panistas estuvieron de acuerdo en las designaciones, como lo hicieron Omar Guillermo Miranda Romero, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, el propio Rodrigo Escalante.

El protagonismo que le injertó su creador, trae nervioso al pobre Sergio, ya que sus sueños de ser alcalde de Xalapa, al paso del tiempo se convierten en pesadillas, imaginando que su protector es el Rey del Mundo.

OPINIONES

Que en la Secretaría de Finanzas y Planeación, algunos ex compañeros de trabajo se consternaron con la detención el viernes del joven exSubsecretario de Finanzas y Administración Bernardo Segura Molina, (al que ya vincularon a proceso, dictándole prisión preventiva de un año) pues lo recuerdan con agrado por su amabilidad, lo que era muy raro encontrar en los otros panistas, en su mayoría “muy creídos”, ejemplo Alejandro Salas Martínez, alias “El Borrego” que cuando comías en fondas de tercera lo hacía con la cabeza gacha para evitar saludos, saliendo en la misma forma. Piensan que por ser el más joven pudieron haberlo involucrado sin piedad. Por supuesto, nada agradable opinan del extesorero Adrián Viccon Basto, otro “higadito”. También muchos defienden el actuar de la contadora pública Clementina Guerrero García, refiriendo comentarios positivos sobre su proceder igual siempre, ¡ah si,!, la contadora Tula es universitaria, dura, pero culta.

En cambio, comentan que al que ya deberían tener en la mira de la ley penal es al exsecretario Guillermo Moreno Chazzarini. Eso es lo que se comenta en los pasillos del hermoso edificio que alberga la SEFIPLAN.

EN FILA

Pero bueno, con la vara que mides será medido, mandato bíblico que deben ir asimilando los actuales morenistas de la Sefiplan, en especial un muchachito que desde que tomó posesión de la cuarta subsecretaría hasta los números de su teléfono cambió, de tal manera que su vieja amabilidad se perdió, atareado ahora en fortalecer una fundación familiar.

DESILUSIÓN

Que entre la comunidad universitaria hay mucha decepción por los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de haber negado tajantemente apoyo para las Universidades que buscaban su apoyo para que les fuera aumentado su presupuesto, reprochando cómo ser posible que regale millones de pesos para otros países, negando la ayuda para la educación superior mexicana. Su frase de “no se puede dar dinero a diestra y siniestra” fue matadora, porque todos saben lo que está haciendo con los fondos públicos, por ejemplo para los “ninis”.

DOLIÓ

”Con esa carta tan conmovedora llena de “nobleza” de Miguel Ángel Yunes Linares, lo único que hace es fortalecer al Presidente del Tribunal Edel Álvarez Peña, frente al titular del ejecutivo Cuitláhuac García Jiménez y hasta podría decirse que le da esperanzas de una reelección y, peor aún, con los perfiles de los nuevos 13 magistrados, que probablemente tengan conocimiento de las leyes, pero sin capacidad política para defender la autonomía y respeto a la carrera judicial. Existe un tsunami en el poder judicial y desde luego en el estado por la falta de personas capaces de dirigir el gobierno”.

Este texto es opinión de un estudioso servidor público del Poder Judicial, cuyo nombre se reserva, con más de 25 años de servicio, refiriéndose al contenido de la misiva que el ex gobernador panista Yunes Linares publicó el viernes en redes informáticas, atacando al par de jefes de poderes estatales, García Jiménez, Álvarez Peña, por la detención de su amigo Bernardo Segura Molina, ex colaborador suyo como Subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan en el régimen anterior. De paso Miyuli le brinda un amargo raspón al célebre Edel, que si algo sabe, además de impartición de justicia, es bailar al son partidista que le toquen, pues para nada es improvisado, ni tránsfuga como su ex cuate, muchos menos desleal al partido que le ha dado posiciones destacadas en el concierto público nacional.

HONESTO

Por cierto, si en realidad el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, se habla de tu con el gobernador Cuitláhuac en un plano de absoluta confianza, de amigos, como lo declaró el jueves, entonces tiene la obligación de hacerle ver al Jefe del Ejecutivo, que en la lista de magistrados aprobados el viernes en el pleno cameral para ocupar 13 vacantes del Tribunal Superior de Justicia, hay varias mujercitas, junto con dos o tres caballeros, que jamás resistirían amparos en contra de sus nominaciones, ahora, que si los impugnadores mediáticos se quedan en puro jarabe de pico, entonces el órgano jurisdiccional responsable de impartir justicia seguirá recibiendo gente joven, sin el perfil adecuado para esos puestos, inexpertos, incultos en jurisprudencia, chambistas, solo por ser recomendados en monedas de cambio político. ¿Qué pensarán de tan pobre remesa, los antiguos Magistrados que entregaron parte de sus vidas en juzgados, algunos comenzando desde secretarios de mesas, cargos que los nacientes compañeros desconocen, pues seguro que los aludidos ni saben que es un actuario.

