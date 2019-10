En la opinión de Buena Fuente…

LA EMERGENCIA

En medio de la emergencia del dengue que estamos viviendo en Veracruz, resulta interesante el análisis del exsecretario de Salud en la entidad, Juan Antonio Nemi Dib, en el sentido que el mosco transmisor ha creado una especie de mutación que lo ha hecho resistente al combate.

Por su puesto que ello no justifica la falta de acciones en las que cayó el gobierno de la entidad, pero bien vale la pena conocer el tema para estar alertas.

Expone el exfuncionario que no es común pero puede ocurrir, aunque asuste, se han detectado casos excepcionales en los que una misma hembra de Aedes Aegypti es portadora simultánea de infección múltiple: dengue, zika y chikunguña.

Una hembra de mosquito puede poner huevos cuatro o cinco veces en su vida y en cada ocasión, la postura puede ser de entre 400 y 500 huevecillos; es decir que si se le lograran todos, una “mosquita” podría llegar a producir hasta 2,500 nuevos “aedes”.

Subraya que está científicamente demostrado que los Aedes tienen una gran capacidad de adaptación que les permite acostumbrarse rápidamente a ambientes hostiles, generan rápida resistencia a ciertas formulaciones de insecticidas; las fumigaciones suelen matar a los moscos pero no son especialmente eficaces con las larvas.

Por lo que se requiere el uso de larvicidas específicos como el abate, un organofosforado que se arroja en pequeñas dosis no tóxicas en los depósitos de agua y durante tres meses puede matar larvas, pero no así pupas (el estadio intermedio entre la larva y el mosquito maduro); las larvas pueden permanecer en estado latente por muy largos periodos y una llanta podría albergar millones de ellas.

Puntualiza que algunos reportes señalan que una vivienda veracruzana puede llegar a tener hasta una tonelada de objetos inútiles, susceptibles de ser criaderos de dengue. Limpieza y orden doméstico son claves sustantivas del combate al dengue.

Considera por ello que culpar sólo a las autoridades de esta grave problemática sanitaria no es al camino, pues enmascara la realidad, propiciando que el problema crezca en lugar de acotarse.

Desde su perspectiva, las medidas más efectivas de control del dengue están en manos de la gente y hay que ser claros con eso: sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue.

Trasciende que en el Registro Público de la Propiedad en Boca del Río los funcionarios al frente de la dependencia no estarían cumpliendo el requisito de ley de ser titulados y con cédula profesional, y que debido a ello no estarían dando certeza jurídica a los actos de fe pública que allí se efectúan.

Llegados a los puestos en enero pasado con la entrada al gobierno de la 4T, se dice que el encargado del referido registro así como el oficial, no cumplen con el perfil para esos puestos, porque quienes han buscado en el Registro Nacional de Profesionistas no han encontrado los datos que validen la existencia de cédula profesional.

Al menos, se argumenta, que no se encuentren esos datos porque apenas se hayan titulado y esté en trámite su registro en este esquema nacional.

Sin embargo se oye que de resultar cierta la especie, los casos del encargado y el oficial del RPP de Boca del Río no serían los únicos en el incumplimiento del requisito de contar con titulación y cédula para el desempeño del cargo público, pues al parecer en muchas de las oficinas del Registro Publico de la Propiedad diseminadas en las grandes ciudades del estado, hay situaciones similares.

Es decir, gente que llegó a los cargos solo como un pago a su participación en las campañas morenistas a la gubernatura y Presidencia de la República, sin la preparación profesional que se requiere en el ejercicio de la función pública.

En el acto de clausura del Coloquio “La Fundación de la Iglesia Novohispana Veracruz 2019” que se realizó en la ciudad, el obispo emérito de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martin del Campo, agradeció la presencia de los ponentes y reconoció los trabajos de investigación y su aportación a la historia de la Iglesia en México y la oportunidad por los 500 años de evangelización.

Durante dos días de trabajos que tuvieron como sede el Teatro Clavijero, participaron investigadores, historiadores, académicos nacionales y extranjeros, quienes abordaron los temas de la Conquista y la Evangelización.

En este coloquio se presentaron trabajos de investigación que aportaron a la historia de la Iglesia en México en el marco de los 500 años de evangelización.

Allí Juan Carlos Casas, director del Departamento de Historia de la Universidad Pontificia en México agradeció el trabajo del presbítero Guillermo Arturo Ramírez, coordinador del coloquio.

El evento fue organizado por la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica AC, los departamentos de Historia Eclesiástica de la Universidad Pontificia de México y de historia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Estudios de Historia de México, la Fundación Carlos Slim y la Diócesis de Veracruz.

