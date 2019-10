En la opinión de Buenos Días…

“MURIÓ COMO UN PERRO…”.

Esa es la voz del señor feudal, la del amo de las plantaciones de algodón en el Sur de los EUA en el siglo XIX y aun hasta la fecha hay gente de tal calaña. Pues tal frase del título de la presente calumnia forma parte de una serie de epítetos que el Trumpas dedicara al anuncio de la muerte de líder del Estado Islámico en Siria, cuyo nombre era Al Baghdadi. Obvio, no tenía yo el gusto de conocer a tan famoso personaje, pero, incuestionablemente de que como Jefe de Estado, el Trumpas no debe de vanagloriarse de esa manera, pues todo es cuestión en última instancia de semántica, o como dice el dicho ese: “Nada es verdad ni nada es mentira, todo es del color del cristal a través del cual se mira”. Y, creo en el mundo, amén de en el presente en los EUA, hay un sinfín de seres humanos que consideran al actual presidente de los EUA, una asquerosidad de ser humano.

¡EL DOMINGO PASADO FUE ABUCHEADO EN UN ESTADIO DE BEISBOL EN LOS EUA!

Incluso, ayer mismo el Trumpas fue multitudinariamente abucheado ayer en Washington, D. C. en el estadio donde se jugaba un partido de la serie de beis bol, nada más apareció en la pantalla gigante del estadio, además, el abucheo fue acompañado de gritos de: “enciérrenlo”. Aludiendo al proceso de enjuiciamiento que le están tramando allá en gringolandia al Jefe de Estado. Obvio, y peores cosas le han dicho a este fachoso fantoche que hoy denigra más que ningún otro al Ejecutivo Federal de los EUA. Y no por eso deberían de matarlo. Pero, al parecer a él, al Trumpas, le hizo mucha gracia hacer referencia al asesinato de un ser humano, cuando que él, claro, dirige al más poderoso país del planeta, pero, no por eso tiene el derecho de denigrar a ningún ser humano.

SU MAMÁ FUE UNA INMIGRANTE ILEGAL

Pues hasta a los inmigrantes ilegales que él hoy tiene sometidos a auténtico ambiente de terrorismo, cabe recordarles su madre entró a los EUA de ilegal, de acuerdo con las narrativas que se han dado a conocer y su abuelo paterno, también fue un inmigrante alemán que llegó de arribada forzosa hace más de cien años a los EUA ¡Sin un centavo en la bolsa! Hoy, el nieto, se ufana de tener hasta en jaulas a los infantes, hijos de inmigrantes ilegales.

ES UN IGNORANTE EN TODA LA EXPRESIÓN DE LA PALABRA

Ese tipo, el Trumpas, es un asco de ser humano, incluso, ignorante hasta la pared de enfrente, pues seguramente debe ser todo un adocenado que no ha de haber incluido en su exigua lectura de textos el imperdible de “Por quién doblan las campanas”, de Ernest Hemingway. Donde trata precisamente, entre otras cosas, de explicar la frase de John Done, personaje del siglo XVII cuando explica: “La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”.

LOS GRINGOS ASI LO QUISIERON, BUENO, ALLÁ ELLOS

Pero, reitero, estamos hablando de una pobre bestia metido a Presidente de la nación más poderosa del mundo, por lo tanto, no esperemos mucho de él, salvo, las más altas vulgaridades como la violencia extrema. Pues ni Nixon, que fue algo de lo peor para debajo como ser humano, llegó a usar expresiones tan tremendas como estas empleadas por el actual torpe inquilino actual de la Casa Blanca.

