En la opinión de Buenos Días…

¿Y SI MANDAN A LOS DE LA CFE A PERSEGUIR AL HIJO DEL CHAPO?

Ayer en la conferencia de prensa de la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, dijo que: “El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios, cuesta trabajo que esto se entienda pero poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía”. Por lo tanto, como todo eso que él dijo no se da en lo absoluto en la Comisión Federal de Electricidad, sino todo lo contrario, sería bueno entonces que enviaran a los camisas pardas de la CFE a entrarle a los malosos, ya que no pudieron ni las abuelitas, ni las mamás. Y los de la CFE han demostrado no solo no tener abuela y mucho menos madre, sino que son prepotentes, abusivos, malandros, violentan los derechos humanos de los usuarios cautivos y no conocen la virtud por ningún lado y mucho menos están al servicio, siquiera de los usuarios cautivos, a los que a cada rato que se les ocurre nos pegan unas chingas de perro bailarín con los recibos inflados o acusan perversamente al usuario de tener “diablitos” y con eso mandan a la fregara a cualquiera.

Y si no mandan a los de la CFE, por aquello de que tiburón no come tiburón, de perdis deberían de enviar a los de Hacienda, por aquello de la extinción de dominio o por usar facturas falsas y que les quiten todo a los narcos.

DE ACUERDO CON ROUSSEAU, MÉXICO ES UN ESTADO FALLIDO

¿A poco no estaría bien ver si efectivamente son tan fieras los de la CFE cortándole la luz a los malosos o a los de Hacienda auditándolos y embargarles bienes? ¡Para nada! En el caso de los consumidores cautivos de la CFE, así como ciudadanos comunes que puedan ser acusados de evasión de impuestos y equiparados entonces con el crimen organizado, si procede aquello de “Quien nada debe, nada teme”, pero, con los sucedido en Culiacán, incuestionablemente que los señores del equipo del Chapo, saben que deben de todo, pero no temen nada y ¡Nada les hicieron, sino todo lo contrario! Por lo tanto, claro, la ley se aplica a los débiles, a los desarmados a los no violentos, a estos, que somos la mayoría de los mexicanos ¡La ley! Pero, en el caso de los que tuvieron un equipo bélico muy, pero muy competente y tácticas por demás eficaces para el uso de las mismas ¡Se les aplica gracia! Que dicho sea de paso, esto es lo que llamo “La ley Juárez”, porque es a él a quien le hace la frase de: “A los amigos gracia, y a los enemigos justicia”.

TODO UN MUNDO BIZARRO

¡Que feo está todo, realmente es de mucha preocupación ver este asunto tan bizarro, que los del gobierno estén apretando a la ciudadanía con todo tipo de amenazas (no me digan que los de la CFE no son una mafia y están jodiendo en todo y por todo a los usuarios, sin hacer honor a la normativa que abandera AMLO, pues reitero, son groseros, prepotentes, soberbios y atracadores)!

YO VOTÉ POR AMLO Y LO VOLVERÍA A HACER, PERO… ¡ABUSADO!

Además, hago la aclaración, por aquello de no te entumas, de que yo no soy ningún Fifí (más bien Firulais), mucho menos un conservador, soy harto liberal y además, voté por AMLO, por lo que tengo todavía más derecho a decirle que, más cuidado para la próxima vez. Pues en la mañanera de ayer no se vio nada bien criticando a los medios que no estaban de acuerdo con él; eso estuvo feo. Él es el Presidente de todos los mexicanos, conservadores, liberales, Fifís, Firulais, etc. No debe de quemar su capital político. Una crisis la tiene cualquiera, pero, no es exacerbando a los medios como se sale de ahí, sobre todo que no hay humildad y sencillez para todos, porque la CFE y Hacienda son entidades del Poder Ejecutivo y miren que nos están poniendo una joda tremenda a los ciudadanos de a pie.

AHÍ LE VA OTRO ENCICLOPEDISTA

No deben olvidar lo dicho por Voltaire: “Podre no estar de acuerdo con lo que usted diga, pero, defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”. Esto es un principio de la libertad de expresión. Que desafortunadamente en México también anda caminando peor que Chencha.

