En la opinión de Buenos Días…

LA VENTA DEL ALMA

Miren, no es que los demás ex Presidentes no hayan vendido el alma ¡Claro de que la vendieron!, pues en política no entran a ejercerla las almas buenas e impolutas ¡Noooo! Lo deben hacer personas totalmente preparadas para ello. Pero, desafortunadamente la mayoría de los ex Presidentes no han sabido ser ¡Ni Presidentes, ni después ex Presidentes! Miren, ahí tienen a Zedillo, le han dicho hasta pita morada, pero él jamás se ha detenido a hacer aclaraciones a lo puro “wey” ¡Para nada!

Pero, volviendo a la “política” y sobre todo a la “polaca” mexicana, me permito mencionarles por enésima vez lo expresado por Henry Kissinger, cuando siendo Secretario de Estado (y estoy de acuerdo con él), cuando Richard Nixon fuera Presidente de los EUA, vino el señor Secretario de visita a México y no dio entrevistas a nadie, pero, al salir del área de pasajeros lo esperaba la prensa, pero los guaruras no permitieron acceso a nadie a Kissinger, entonces, Jacobo Zabludovsky que estaba del otro lado de la línea de guaruras en lo que el funcionario americano pasaba raudo y veloz le grito una pregunta: “¿Qué opina usted de la política mexicana?”. Kissinger, detuvo el paso un momento y con esa “sencillez franciscana” y “mansedumbre apostólica” que siempre lo caracterizó, con voz y cara de perdona vidas, le respondió a Jacobo: “¡Ah! ¿En México hay política?”. Esa fue toda la “conferencia de prensa”, en la que no se dijo nada, pero se dijo todo. Efectivamente, en México hay “polaca”, “grilla”, soterramiento, pero ¿Política en el estricto sentido de la palabra? ¡Absolutamente no! En principio, les puedo adelantar que esto sucede en función a que la mayoría de los mexicanos no poseen un nivel cultural aceptable y por tal, son fáciles de ser influenciados y dirigidos por cuestiones mediáticas del momento, pero, no porque tengan un gran conocimiento de causa.

GRANDES EJEMPLOS DE NO RESIGNARSE A NO SER: FOX Y CALDERÓN

Grandes ejemplos de esta cuestión de la falta de cultura, la tenemos nada menos que en Fox y Calderón, los dos ex presidentes que tuvieron la oportunidad de oro, sobre todo Fox, de haber podido entrar en la historia con el pie derecho y pisando fuerte (como toooodos lo ahnelan, pero, todos terminan con la bajilla rota por despistados y transas). Y Fox, falto de consejo, él mismo empañó el espejo y siempre ha sentido que no ve claro, pero, Calderón está todavía peor. Y peor que el otro, pues como malos perdedores no admiten sus culpas y yerros, pero, por lo pronto, a Calderón, que hasta quiere formar su partido político propio, tuvo que recular como conferencista en el Tec. de Monterrey, precisamente por haber convertido al país en un inmenso cementerio clandestino. Y por haber presionado a la SCJN en la persona de uno de sus ministros cuando en ejercicio de la Presidencia, lo cual negó “categóricamente”, pero hoy, aquel ministro que presionó, actualmente es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy, más que categóricamente lo puso en su lugar.

FEAMENTE ENCUERARON Y SACARON AL BALCÓN A CALDERON

Le dijo su precio y lo que valía y lo bajó de empleo y se dijo que lo presionó cuando los casos de la Guardería ABC y el de la francesa, Florence Cassez. En ambos casos, hubo los comentarios necesarios en su momento sobre la presión hecha por el entonces Presidente Calderón a la SCJN, pero, Calderón era el Presidente y en tal sentido se fue la Suprema Corte, no obstante el ahora Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar no cambió en nada su dictamen.

¿VEN? NO SOLO VENDIÓ EL ALMA, TAMBIÉN LA DIGNIDAD…

O sea, “haiga sido como haiga sido, a Calderón le volvieron a untar por la cara toda la suciedad que produjo cuando Presidente, pero, él se cree inocente. Pero no quiere reconocer que vendió el alma y además ¡La vendió muy mal! Ni eso supo hacer.

