En la opinión de Buenos Días…

ALGO AMABLE ¡TAL Y COMO LO NECESITAMOS!

Dentro de todas las tremendas noticias que recibimos a diario de violencia, guerras, mega incendios en la amazonia, la tala inmoderada, ilegal e impune en todo el mundo; la crisis ecológica causada por el cambio climatológico, etc., y mil etc. Los veracruzanos hemos experimentado apenas hace dos días un fenómeno y parte del otoño-invierno-primavera que se ha convertido en toda una característica de nuestro terruño querido: los “nortes”. Pues acabamos de apreciar prácticamente el primero de la temporada (pues lo sentimos, notamos y lo disfrutamos), pues fue absolutamente refrescante ¿A poco no? Se pudo volver a escuchar como en las ráfagas más veloces el aire silbaba por los recovecos de las ventanas o las puertas. Fue todo un arrullo que en lo que a mí respecta me trae más que gratos recuerdos de mí “recién” ida infancia.

¡QUÉ “NORTE” TAN A TODO DAR!

Ahora, en virtud a este “primer” norte de la presente temporada muy bien podemos presumir que el resto de los que tengamos van a esta tan o más fresco que éste, porque entre más nos aproximemos al solsticio de invierno (incluso hasta un poco más allá del equinoccio de primavera), más bajará la temperatura, por lo tanto, con toda seguridad tendremos un magnífico otoño-invierno y marzo de un buen frío, tal y como no nos sucedía a los jarochos desde la década de los sesentas. Sustento mi decir en que el otro día leía la noticia de que en Inglaterra (y ni se diga en Escocia) se ha pronosticado que se tendrá un invierno frío como no se había presentado desde la lejana década de los sesentas o sea, en número cerrados estamos hablado de ¡60 años! Y que yo me acuerde, en aquellos ayeres había bastante frío en las mañanas en Jarochilandia. Pues a mí me tocaba siempre bajar por la leche bronca en cuanto el lechero anunciaba con el claxon de su camioneta que había llegado a sitio ¡Y había frío en la calle! Lo cual no he experimentado desde aquellos ayeres. Cabe hacer mención que fue hasta entrada la década de los sesentas que se comenzó a comercializar la leche pasterizada en las tiendas en botellas de cristal de a litro, pues antes de ellos siempre se compraba “bronca” o sea, directa del rancho a la casa, no sin antes haber pasado por la “bautizada” correspondiente. Y se debía hervir el producto blanquecino extraído de las mamas de la consorte del toro ¿Qué tal el léxico?

UN INVIERTO TAN COMO NO SE EXPERIMENTABA DESDE LOS 60s DEL SILGO XX

Por lo tanto, no me las doy de adivino, ni pitoniso, pero, si Inglaterra se prepara para experimentar un invierno gélido como tenía casi 6 décadas de no experimentar, como que no será solo para ese país isleño y como está también en el hemisferio norte, igual que nuestro país, por consecuencia lógica nos debe de tocar también un poco de ese frío a nosotros los mexicas y por lo tanto a los jarochos. Así que a sacar de la alcanforina toda la ropa de invierno, incluidos cobertores, sarapes y acogedores abrigos.

A VER QUE SE LE OCURRER A LOS DE LA CFE PARA SEGUIR JODIENDONOS EL BOLSILLO

Por lo pronto, ya no vamos a usar en estos meses los aparatos de aire acondicionado, por lo que esperamos los recabrones de la CFE ya no sean tan ratas y dejen de cobrarnos los exagerados recibos que ahora están enviando. Porque mentira que nos subsidian nada, más bien se regalan la luz entre ellos, los ciudadanos de primera incrustados en la nómina de CFE, pues que los hace a ellos distintos de nosotros a los que nos entierran la faca con esos exagerados cobros ¡Ninguna! Por lo pronto, aprestémonos a disfrutar un buen invierno, tal y como era “endenantes”.

