En la opinión de Buenos Días…

HACIÉNDOLE AL EXÉGETA

Más o menos me he estado enterando sobre lo del famoso pago con el sistema CODI: el Cobro Digital más certeramente el pago sin efectivo, que según esto se hará a través del celular y he ahí el truco entonces de que todo el mundo tenga ahora un celular y el rechingado celular sea el que prácticamente regule ahora nuestras vidas, porque efectivamente a través de este aparatejo la gente estará más que controlada. Para variar, ya han comenzado a mencionarse las “tremendas ventajas” de un sistema de pago en esta forma, porque: ya no nos podrán dar billetes falsos a cambio, como tampoco habrá la necesidad de cargar con efectivo. Total, como ya todo casi se paga con dinero “plástico”, qué más da entonces el que ahora todo se compra y venda a través del cobro con CODI. O sea, le vamos a entrar ahora con todo a lo que se dice en Revelaciones 13: 17: “y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca; el nombre de la bestia o el número de su nombre”.

VAMOS A VER QUE DICEN LAS FUERZAS VIVAS

Pues al ritmo que vamos, el fachoso CODI no es otra cosa que un sistema más estricto de control sobre la población, que ¡A Dios gracias, en México, en virtud a la creatividad de su pueblo, será burlado!

ESTO ENCUADRA MUY BIEN CON LO CITADO EN EL PRIMER PÁRRAFO

Y se me ocurrió comparar al CODI con este versículo en Revelaciones, porque ¡Ahora será necesario tener un mugre número de celular para realizar los pagos! Por lo pronto, todos los que hagan este tipo de pagos tendrán que entrarle a “Belén bailando” en materia de impuestos cuando en Hacienda les sumen todo lo comprado, entre chicles, M&Ms, cigarros, cerillos, barajitas, etc. Pues, esa la razón de este sistema, de controlar más a la población vía sus compras, con la finalidad de que ya nadie se haga opulento, salvo las que ya lo sean, pues todos los egresos estarán entonces documentados y con ello, al sumarlos en determinado lapso, de acuerdo con los resultados será el impuesto a pagar ¿Y todos los que han adquirido sus casitas últimamente, como por ejemplo ¡En Malinalco!? ¿Esos no le van a entrar al CODI?

EL CAPITALISMO SALVAJE

O sea, ahora el capitalismo nos va a tener todavía más controlados de lo estuvieran los pueblos bajo la otrora bota Soviética, pues miren que en los países satélites de la ex URSS, esos sí que estaban controlados, y aun así se daban sus mañas para librarla, pero, si les caían, su destino final era Siberia.

HORA DE IRSE A VIVIR A LA MONTAÑA

Por lo pronto, a mí no me hace ninguna gracia sentirme controlado y mucho menos vigilado. Eso sí que es ir en contra de los Derechos Humanos más elementales de la privacidad a la que tiene derecho el ser humano ¿A poco no?

En gran parte del medio rural, no llega la señal de Internet ni hay sistema financiero alguno, por lo tanto, allá en la “montaña” será el único lugar a donde se pueda uno ir a vivir en tranquilidad, como lo hicieran nuestros ancestros indígenas cuando en la Colonia, allá en lo más intrincado de la sierra pudieron vivir sin ser esclavos todos los que escaparon a la Conquista.

OTRA DE LAS “HERENCIAS” MALDITAS DE PEÑA NIETO

Ya desde la fachosa Reforma Fiscal de Peña Nieto se veía venir esta monserga, pues según tal mamotreto hasta las “Marías” debería poseer una computadora para poder pagar sus impuestos ¿Se imaginan tremendo espanto? Bueno, pues ahora con el Codi, vamos a ver si las limosnas y diezmos se harán en CODI y de poderse hacer, sería interesante ver si Hacienda le cobra impuestos a las asociaciones religiosas, porque según esto, hasta donde yo me quedé, al menos la Santa Madre Iglesia ¡No paga un centavo de impuestos! Y miren que mueven la millonada los señores de la sotana, al menos en puras “limosnas”. ¡Y venga a nosotros tu reino!.

