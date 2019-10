En la opinión de Buenos Días…

¡PALA MAYE, LA MATA SIGUIÓ DANDO A TODO LO QUE DA!

Pues leyendo lo de la condonación de los impuestos, resulta que a la Comisión Federal de Electricidad (con todo y lo cara que está la luz, más lo que la paraestatal alega que los consumidores gastamos y nos está enterrando la faca con todo), resulta que entre Calderón y Peña Nieto le condonaron a tal “Empresa de Calidad Mundial” la friolera de 13,995.9 ¡Millones de pesos! ¿Y todo lo que ha cobrado la CFE a los consumidores (que incluye también impuestos) “ladronde” está? Y que no vengan que ahí va lo de los subsidios, mismo que nos restriega en la cara la CFE a los incautos consumidores cautivos con la pinche leyenda en los recibos de “subsidio” o sea lo que “hace el favor la CFE de perdonarnos”, porque tal no procede, mejor deberían también de publicar la lista de políticos que no pagaron la luz desde siempre, sobre todo los ex presidentes y sus ex colaboradores, que seguramente todas sus casotas, mansiones y demás “propiedades” no han de haber pagado luz en todos los ejercicios en que “fingieron” ser “servidores públicos”. Eso también sería interesante para consumo de nosotros los desgraciados ciudadanos de quinta, consumidores cautivos de la CFE, que incuestionablemente hemos terminado pagando la luz de toda esa bola de sanguijuelas.

¿DE A CÓMO NO FUE LA MORDIDITA DE LAS REBANANADAS “AUTORIZADAS”?

Que además, ahora con eso de la noticia de todos los del billete grande a los que les condonaron impuestos en forma tan alegre, o sea “¡a la flota!”, que dicho de otra forma “la cosa nostra”. ¡Qué chinga nos han acomodado a los mexicanos de quinta clase!, porque según con lo declarado por funcionarios de Hacienda los sexenios de Calderón y Peña Nieto, se condonaron la cantidad de un billón 88 mil 400 millones a precios actualizados al 2019 (para efectos de México y demás países, exceptuando EUA e Inglaterra, un billón es un millón de millones, para los gringos e ingleses, un billón son mil millones). O sea, con esa lana condonada por Calderón y Peña Nieto muy bien hubiese servido para que no nos hubieran aumentado, Calderón mensualmente la gasolina y Peña Nieto, nos la dejara caer sin piedad cuando se fue hasta 21 pesos entre Magna, Premium y diésel. ¡Aah!, pero eso sí, “la flota”, vendió la idea que los gasolinazos solo afectarían la economía de quienes tuvieran automóvil, lo cual fue una de las peores falacias de la Mafia en el Poder, porque todo, absolutamente todo aumentó para todos (menos para al dorada burocracia). También se podrían haber terminado todos los hospitales que se quedaron en el puro cascarón y se reportaron como exitazos de los sexenios en cuestión y todavía le tocó a la Pareja Presidencial. Como también se habían podido haber terminado varias autopistas y no cobrar peaje, pues lana había y de sobra.

EN EL PRIMER MUNDO TODO EL MUNDO PAGA IMPUESTOS

Y ya que cada vez que nos la dejaban caer los del gobierno siempre nos comparan con los países del Primer Mundo, pues que yo sepa, en los EUA, todo el mundo paga los fachosos “Taxes” ergo: impuestos. No se salva ¡Nadie! Y creo lo mismo en Inglaterra (pues mi tía, la reina Isabel II de Inglaterra, paga religiosamente impuestos desde 1993), Francia, Rusia, Japón y demás. Pero ¡Como México no hay dos! ¡Y de frente compadre, que los mexicanos aguantan todo! Con todo ese dinero más todo lo demás que se embolsaron en el saqueo a la nación, muy bien que alcanza para que el país avance y se modernice.

CON TODA EL HABRE QUE HAY EN MÉXICO, ESAS CONDONACIONES SON UN CRIMEN

Pues como nadie ha dicho esta boca es mía, debemos dar por cierto todo lo que nos está contando Hacienda sobre ese gran atraco a la nación vía condonación de impuestos ¿Qué dice Calderón que era legal? Bueno, pues entonces hay que otorgar un perdón histórico a los conquistadores de todos los países del mundo y borrar de los libros de historia los genocidios que se cometieron en contra de pueblos originarios en el mundo entero, al someterlos a muerte y esclavitud a los sobrevivientes, porque “estaba permitido por la ley”. No porque sea legal es ético ¡Nooo!, eso es hacerse pendejo, así de sencillo.

PUES ¿A CUANTOS SÁTRAPAS LES HEMOS PAGADO LA LUZ DE POR VIDA Y GENERACIONES?

Pues ojalá y se nos permita a los mexicanos saber a cuantos políticos les hemos estado pagando la luz durante generaciones, o bueno, de perdiz en los sexenios de Fox a Peña Nieto, que según esto, dichos sexenios iban a ser del cambio, pero, los muy cabrones hasta con el cambio jalaron.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.