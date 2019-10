En la opinión de Buenos Días…

¡Y NOS QUEJAMOS DEL GOBIERNO!

Solo es cuestión de ver la forma en como conducimos y nos podemos dar cuenta de la idiosincrasia del país, pues no sería justo decir que el problema de no saber conducir es privativa de los veracruzanos ¡Nooooo! Es algo inherente a la personalidad de los mexicanos (conste que me estoy incluyendo), aunque, sin pecar de modesto, yo si se conducir, pues me sé las normas de tránsito ¿Cómo la ven?

QUE CONSTE ES UN PROBLEMA INGENTE

Ya en otras ocasiones les he tratado este problema-fenómeno, porque, sí, efectivamente el ignorar lo más elemental en materia de conducción de un automóvil es un problema, pero, el negarse sistemáticamente a no saber y además hacer de esta ignorancia el sustento de la conducción del vehículo ¡Entonces sí que estamos ante un auténtico fenómeno social!

AHORA HASTA CONDUCIR ES DE MUY ALTO RIESGO

Tal como se los he comentado, antes, cuando la “noche tibia y callada de Veracruz” ¡Claro de que era posible ir a vuelta de rueda por donde se quisiera, porque además, casi ni había automóviles en Veracruz o en los centros urbanos del país! ¿Pero hoy? ¡Dios mío y Jesús mío! Todo el día hay una absurda cantidad de todo tipo de vehículos circulando en la zona metropolitana de Veracruz lo cual hace de la zona prácticamente un sitio de caos, peor aún en las horas “pico” del tráfico vehicular.

PUROS DUEÑOS DE LA CALLE O INFLUEYENTES

Pero, ahí tenemos que tanto conductores como peatones ignoran todo y hacen lo que se les viene en gana, en el asfalto, en las baquetas y al cruzar las calles caminando ¡Puro Juan Camaney! Si tan solo respetáramos las normas básicas de vialidad, el tráfico sería ágil, pero no, de pronto vemos a gente que va metida en el celular ¡Pero conduciendo! Por lo regular van a vuelta de rueda y con eso ralentizan el flujo vehicular, otros, sencillamente van a propósito a vuelta de rueda en el carril izquierdo que es para más velocidad o, sencillamente, como próximamente van a dar vuelta a la izquierda, van a paso de tortuga y no son ni para activar la direccional para avisar que darán vuelta. Y de pronto vemos a algunos conductores que van cambiando de línea en forma continua porque quieren ir más rápido, pero, quienes van al frente encuentran “divertido” ir despacio y deteniendo el tráfico y con ello logran tremendos embotellamientos. Pero ¡Eso lo encuentran divertido! Y están los que se estacionan en doble fila, porque creen que las intermitentes son para eso, para pararse donde les venga en gana, así se trate de una arteria vial tan transitada como Xalapa, desde Díaz Mirón hasta Circunvalación (hoy Ángel de Quevedo).

¡SE TORNAN CIUDADANOS MODELOS!

Lo peor de este asunto, es que quienes así actúan en el afán de joder, habría que verlos cuando cruzan con sus vehículos la frontera norte del país, o sea, cuando se encuentran en territorio gringo ¡Por arte de magia se vuelven ciudadanos modelos!, aplican todos sus amplios conocimiento viales, no usan el celular, ni tabletas, ni nada por el estilo; si van en calidad de peatones cruzan las calles por las esquinas y lo mejor ¡NO se atreven a arrojar basura a la vía pública! ¿A qué se debe este cambio radical? ¡De que en gringolandia los policías no se andan con cuentos ni hacen caso a “influyentismos” y proceden a aplicar infracciones a la primera de cambios, y caras!

Pero, aquí en México, en lugar de tratar de hacer la vida más amable ¡No!, se sienten los dueños de la calle y los hijos de papi y van haciendo una bola de arbitrariedades.

DEBEN PASAR PRUEBA DE MANEJO TEÓRICA Y PRÁCTICA LOS QUE QUIERAN LICENCIA DE MANEJO

Esto amenguará cuando para la expedición de licencias se hagan ¡Como debe ser!, exámenes teóricos y prácticos de manejo y si no se aprueban ¡No se den las licencias!

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.