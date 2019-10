En la opinión de Buenos Días…

¡PALA MADRE, AHORA ME TOCÓ A MI Y EN SERIO!

¡Se quedó sin madre la Comisión Federal de Electricidad! No lo digo en toda la sotaventina expresión por respeto a los lectores, aunque sé muy bien les habría caído mejor que le dedicara yo algunas más suculenta mentada de madre a la CFE y bola de ratas e ineficientes sabandijas que ahí laboran en su enorme mayoría. En virtud de no tener ellos esta tribuna que a mí me es permitida por generosidad de mis directivos. Pues nada, que me ha llegado el recibo de luz 200 % más caro en este bimestre, lo peor de todo ¡Qué no he hecho cambio alguno y mucho menos he variado mi cotidiana rutina de consumo! Y como estoy seguro y más que sabedor que ir a reclamarle a toda esa bola de ineficientes de la CFE no es otra cosa que perder el tiempo e ir a la PROFECO es solamente “retrasarme la muerte”, sé que al igual que el resto de los consumidores cautivos de la CFE no tengo de otra que “entrarle a Belén bailando”.

COMENZARÉ CON CLASES DE MEDITACIÓN PARA DESPRENDERME DE “COMODIDADES”

Claro, de seguir este estúpida, cuanto ratera costumbre de la paraestatal de cobrar cada vez más y más en los recibos de luz, llegará el momento en que me tendré que despedir del mundo moderno y tendré que regresar al romántico pasado en donde tendré que leer a la luz de la velas e ir a alguna cafetería donde se puedan alquilar computadoras y tener que escribir ahí para no perder contacto con ustedes mis muy amables lectores. Pero, me pregunto y no obstante soy un jubilado con el plus de ¡Soltería, sin perro quien me ladre!, pero, llegará el momento en que ya no pueda pagar tanto y tan expedito, cuanto criminal incremento ¿Que irán a hacer todos aquellas personas que no puedan resignarse a vivir a la luz de las velas y con pabellón, porque aún se encuentran “económicamente” activos y con familia que debe estar al día con toda una bola de accesorios electrónicos? ¿Vender su alma al diablo para poder pagar los recibos de luz o definitivamente unirse a ese ingente conglomerado que opta por los “ahorradores”, vulgo “diablitos”, porque ya la economía familiar no da para más.

Porque, en serio, con estos cobros de la CFE, dudo que la mayor parte de la población pueda sobrevivir mucho sin terminar por optar por los ahorradores. O, de plano, como ya lo estoy planeando y en serio, organizarme en tal forma que venga a casa solo a dormir con pabellón y en tanto, hacer vida diaria entre cafés, “visitas” a los amigos y entrar a un aprendizaje veloz de meditación en algún club zen para aprender a vivir sin aire acondicionado. Pero, creo no toda la población esté en calidad de soltería para comenzar a hacerle al faquir. Pues mi gran cuate, el Dr. Córdova (QEPD), que era todo un maestro en meditación, hasta creó un club de meditación, era tal su paz espiritual que pudo prescindir de una bola de satisfactores, entre ellos el aire acondicionado, que y eran tan bajos sus consumos de luz que a cada rato le caían los “camisas pardas” de la CFE a revisarle hasta las uñas en su depa y no encontraban “ahorrador” alguno.

¿CÓMO JUBILADO LIGARÍA CHAMBA EN LA CFE, PARA SER UN MEXICANO PLATINO PLUS?

O definitivamente tendré que ir a ver al Lic. Bartlett ¡Qué es mi cuate! Y además fue mi gallo para la Presidencia, cuando De la Madrid se decantó por Salinas –se acuerdan- y pedirle chamba en la CFE, de planta y toda la cosa, con la única esperanza de ligar plaza y pasar en automático a la categoría de mexicano PLATINO Plus de los que no pagan ni un centavo de luz. Meras fantasías, eso sería vender el alma ¿A poco no?

A ESTE PASO, LA CFE SERÁ DUEÑA HASTA DE NUESTRAS ALMAS

Pero en serio, miren que están bravos los de la CFE cobrando lo que quieren en los recibos de luz. Y la gente no tiene ya dinero para tanto abuso ¡Aaah, pero los legisladores planeando leyes para meter al bote a los que anden en el guachicoleo eléctrico!, con lo cual, les aseguro que aunque habilitaran TODOS los estadios de beis y fut bol en el país como centros de detención, como se hicieran en las dictaduras chilenas y argentinas ¡No iban a alcanzar ni los estadios para encarcelar a todos los aplicadores de “ahorradores eléctricos”!

Lo que deben hacer es abaratar la energía eléctrica –regresar al espíritu con el cual Don Adolfo López Mateos nacionalizó la electricidad- y acabar con las mafias de rateros dentro de la CFE, se abatirían los robos de luz.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo: [email protected]

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de El Dictamen.