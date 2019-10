Amazon y Alibaba irían por la distribución de medicinas

Las distribuidoras farmacéuticas españolas están expectantes ante la posible llegada a este sector de las multinacionales Amazon y Alibaba para hacer repartos de medicamentos a domicilio, y reaccionan con una estrategia común junto a las farmacias ofreciendo servicios personalizados y más cercanos tanto para los farmacéuticos como para el ciudadano. La reciente compra de Amazon de la compañía Pill Pack, una de las mayores farmacias online de EEUU, por 850 millones de euros, es un claro aviso sobre las intenciones del gigante del reparto para el modelo tradicional de distribución farmacéutica.

Los fabricantes de medicamentos ven la irrupción de empresas como Amazon o Alibaba como algo natural si estas compañías se especializan en las llamadas entregas de último kilómetro, aunque hay servicios como la cercanía y el conocimiento del usuario que estas empresas no van a poder realizar. Los optimistas ven qué a corto y medio plazo, Amazon no supone una amenaza a la distribución de fármacos y menos en Europa, donde de momento, las pruebas que ha hecho Amazon en este negocio no han sido muy productivas.

Pero los ciudadanos y las administraciones tienen nuevas demandas y, por ello, todos los agentes que operan en el sector del medicamento deben llevar a cabo transformaciones para poder atenderlas, adaptarse a las nuevas necesidades que requieren los ciudadanos.

Los nuevos modelos de negocio vendrán de la mano de la innovación no solo en el sentido tecnológico, sino también en forma de nuevas alianzas y formas de hacer que muchas veces parten de un cambio de mirada y siempre pensando que quien proporcione a las personas salud y bienestar y mejore su experiencia tendrá el éxito en el futuro.

