¿A quién le estorba el trabajo de Omar García y de Ernestina Godoy?

La extraña, por rápida y diligente, liberación de 27 de los detenidos en el Operativo Tepito realizado por la corporación que encabeza Omar García, ha despertado una serie de comentarios que van desde las suspicacias en torno a los intereses familiares del ya controvertido juez Padierna, hasta las especulaciones de que existen intereses ligados al cártel de Tepito a los que, evidentemente, no les gustó que les hayan incautado un centro de operación en el que se encontraron dinero, armas, drogas y laboratorios clandestinos.

Sheinbaum Pardo señaló que la acción policial estuvo respaldada por meses de trabajo de inteligencia coordinado entre la Procuraduría General de Justicia local y la Secretaría de Marina, que derivó en la ubicación de diversas viviendas al interior del predio que servían de base de operaciones a La Unión Tepito.

Con todos estos antecedentes, Sheinbaum se mostró sorprendida de que un juez federal de control tomará la decisión de liberar a 27 de los 31 detenidos en Tepito debido a “inconsistencias entre los detalles del informe policial y un video que presentó la defensa”.

La Jefa de Gobierno calificó como desafortunada la decisión del juez Delgadillo Padierna.

Al juez Padierna se le ha señalado que por “venganzas familiares” encarceló a Rosario Robles.

Si eso tiene algo de verosímil la pregunta obligada es: ¿por qué también Claudia Sheinbaum?

La procuraduría capitalina a cargo de Ernestina Godoy ha encontrado que cuando menos 10 de los liberados apresuradamente por el juez Padierna SÍ TIENEN ANTECEDENTES PENALES.

En el momento de escribir estas notas tenemos una información parcial de las investigaciones que se siguen tanto por parte de la procuraduría de la CDMX, como por la corporación que dirige Omar García.

Espero al final de la semana poder presentar en este espacio cómo y hasta donde llegaron las investigaciones del caso referido.

A la familia Padierna al parecer eso del protagonismo les viene en la sangre.

Recuerdo la ocasión en que durante un peculiar operativo realizado por la entonces delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, nacida en Dolores Hidalgo un 8 de mayo, ella y Lenia Batres, ambas ataviadas con sendas chamarras de las que utilizan los agente policíacos, realizaron un recorrido por varios antros ubicados en la delegación con la finalidad de encontrar algún indicio de que esos lugares no contaban con las medidas de seguridad necesarias después de lo que ocurrió en la discoteca Lobohombo.

Una nota del año 2000 revela los pormenores de la tragedia.

“El Lobohombo era una discoteca perteneciente al Grupo Titanium presidido por Alejandro Iglesias y Antonio Grez fue consumida por el fuego, provocado aparentemente por un cortocircuito, poco después de las cinco de la mañana, cuando en su interior había cerca de 200 personas, entre parroquianos y empleados del lugar, la mayoría jóvenes…gracias a 11 amparos que sus dueños obtuvieron en juzgados federales la discoteca pudo funcionar sin problema a pesar de no contar con autorización oficial del Gobierno capitalino. Padierna Luna dijo además que existen otros 32 centros similares en la demarcación, propiedad del dueto conformado por Alejandro Iglesias Rebollo y Antonio Grez, que operan de la misma forma por amparos concedidos por jueces federales.”

Ahora un juez, sobrino de Dolores Padierna, se apresura a liberar a 27 detenidos por su presunta vinculación con los habitantes del centro de operación del centro de operaciones mencionado.

La Procuradora de la CDMX anuncia que iniciará un proceso de extinción de dominio del domicilio en el que se encontraron las armas, la droga, los laboratorios clandestinos y el dinero.

Y curiosamente después del anuncio de la funcionaria circula en redes sociales una información en la que se atenta contra su privacidad personal y familiar.

En política nada es casual.

Si le pegan a Omar García y a la Procuradora de la CDMX, de manera automática le están pegando a Claudia Sheinbaum.

Y me parece que en esto de la liberación de los detenidos en el operativo de Omar García y en los ataques a Ernestina Godoy, hay gato encerrado.

EN TIEMPO REAL.

1.- Alejandro Moreno, líder del PRI, ha afianzado sus lazos políticos con el más poderoso gobernador de su partido. Todo indica que será la mexiquense Cristina Ruíz Sandoval la próxima dirigente nacional de la CNOP.

De la misma forma en el ambiente priísta del Estado de México, es muy fuerte la versión de que en la presidencia del comité estatal del tricolor será ratificada Alejandra del Moral.

Eso lo opera el delegado en la entidad Jorge Rojo. Ambas políticas son de toda la confianza de Alfredo del Mazo Maza.

2.- De acuerdo con el Banco de México nos encontramos ya en franca recesión.

El sugobernador de Banxico, Jonathan Heath encendió las alertas sobre la economía mexicana, al advertir que los datos sobre la balanza comercial del país revelan una “elevada probabilidad de que el PIB del tercer trimestre termine en terreno negativo”.

Heath hizo hincapié en que “lo más desconcierta de las cifras de comercio exterior de septiembre fue la continua caída en las importaciones de bienes de capital; en esta ocasión -13.5% con respecto al mismo mes del año anterior”.

La información anterior resulta preocupante, sobre todo viniendo de Banxico, esto resulta ser un signo que debería preocupar más al gobierno de la 4T que perder tiempo tratando de explicar lo inexplicable del fallido operativo Culiacán.

3.- Con 15 de las 62 asambleas distritales suspendidas para elegir consejeros de Morena, y la inesperada participación de Yeidckol Polevnsky quien pugnaba por la suspensión de los procedimientos de elección, el domingo pasado continuó el proceso que habrá de culminar con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional en noviembre próximo.

Pese a que impulsó la suspensión del proceso interno de Morena, Polevnsky acudió a su asamblea y resultó electa con 211 votos, pero aseguró que pese la decisión del CEN de Morena, el proceso interno no quedó suspendido y será la sala superior del Tribunal Electoral la que resuelva sobre las impugnaciones.

La realidad es que Polevnsky no tiene la seguridad de que el Tribunal falle a su favor, por eso acudió a la asamblea para ser electa, pues de no haberse presentado, habría perdido su derecho a ser electa por el Congreso Nacional el 23 y 24 de noviembre.

