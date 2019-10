Oaxaca, una ventana gastronómica al pasado

View this post on Instagram

Sigue a @OAXACAPARATODOS ¡Nuestra Nueva Comunidad. . @imikhe felicitaciones tu foto ha sido seleccionada por ser una postal digna de ser compartida. 🇲🇽APOYA AL TALENTO Visita su increíble Galería ❤🇲🇽 No olvides etiquetarnos y utilizar el tag #oaxacaparatodos para futuras menciones SELECCIÓN 👤📸 @CHEMAMADRIGAL • EQUIPO OAXACAPARATODOS: @maya.fuu @chemamadrigal @corazon_oax32 Síguenos en nuestra cuenta principal: @CDMXPARATODOS |#Mexicocityofficial|#Mexinstantes|#Mexico_Maravilloso|#mochileromx|#OaxacaLoTieneTodo |#mexicodesconocido|#cdmx_oficial|#oaxaca|#urbanacdmx|#igersCDMX|#instaCDMX|#elbarriomexicanorifa|#knightones|#vive_oaxaca|#mexico_capital|#vive_mexico|