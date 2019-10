Por segunda ocasión, multan a exdirector de Pemex Fertilizantes ahora por 3 mil 225 mdp

El exdirector general de Pemex Fertilizantes está de nuevo en el ojo del huracán.

Edgar Torres Garrido, quien estaba al mando de la Empresa Productiva Subsidiaria del Estado, ahora tendrá que pagar una multa de 3 mil 225 millones de pesos por no ejercer un cargo de 15 años, luego de que la Secretaría de Función Pública dictaminó que hubo irregularidades en la compra de Grupo Fertinal.

“El ex funcionario incumplió con las decisiones del Consejo de Administración de Pemex en materia de inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos, y con ello faltó a su responsabilidad como servidor público de velar por el interés y el patrimonio públicos”, señaló Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, a través de un comunicado.

En mayo del año en curso, ya se le había impuesto una sanción de 620 millones de pesos y 15 años de inhabilitación.

#Nacional La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación de dos ex funcionarios. Estos son: Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Edgar Torres Garrido, ex director general de Pemex Fertilizantes. pic.twitter.com/eyK2gAOsLZ

