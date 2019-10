Investigan a Medina Mora por lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que el aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, está siendo investigado por lavado de dinero, lo que causaría la razón de la separación a su cargo.

Tras su presentación en la firma de convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, explicó que hace dos meses fue la UIF quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero.

“No me gusta (de Medina Mora) su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera, y mucho menos el ¿por qué? de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas”, indicó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.