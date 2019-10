Arqueólogo descubre 27 sitios mayas entre los estados de Tabasco y Chiapas 

A simple vista, los lugares ofrecen poca evidencia inmediata de su escala e historia, pues los vestigios se encuentran bajo tierra. Sin embargo, los nuevos hallazgos podrían tener información sobre los orígenes de la civilización maya y pueden ser cruciales para la comprensión de su desarrollo.

“Si caminas sobre él, no te das cuenta”, afirmó el arqueólogo a The New York Times al hablar de uno de los terrenos. “Es tan grande que parece una parte del paisaje natural”, agregó. A su vez, la antropóloga Daniela Triadan señaló que la cantidad de trabajo es asombrosa y que “la masa de tierra movida es increíble. Estas personas estaban haciendo cosas locas”, concluyó.

Learn how #UAResearcher Dr. Takeshi Inomata used lidar technology to discover La Carmelita, a Mayan site that holds insights into the origins of Mayan civilization: https://t.co/iUbANX5b70 pic.twitter.com/SDAtvWpq0M

— UofA Research (@UAresearch) October 10, 2019