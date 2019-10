Otorgan Nobel de Literatura a Olga Tokarczuk y Peter Handke

La academia Swedish se encarga de galardonar con el prestigioso premio Nobel a figuras destacadas en diferentes ámbitos. Esa misma academia anunció hoy que La novelista polaca Olga Tokarczuk y el escritor austriaco Peter Handke han sido elegidos para ostentar los premios Nobel de 2018 y 2019.

La academia explica que Tokarczuk fue reconocida con el galardón por explorar con sus obras el “cruce de fronteras como forma de vida”.

Por otra parte, la obra de Handke fue elogiada por explorar la “periferia y la especificidad de la experiencia humana”.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

