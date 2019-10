Hallan la perla más antigua del mundo

Los restos del neolítico en la isla de Marawah se identificaron por primera vez en 1992 durante una excavación realizada por la Prospección Arqueológica de las Islas Abu Dabi. Las posteriores excavaciones demostraron que en la isla había numerosas estructuras de la arquitectura más antigua descubierta hasta ahora en EAU.

Además de la perla recién encontrada, los hallazgos más significativos del sitio clave incluyen un jarrón de cerámica, puntas de flecha de piedra, así como abalorios de conchas y piedras.

Las autoridades señalan que a principios de 2020 se llevará a cabo una nueva excavación para explorar otras partes del asentamiento.

The oldest known natural pearl in the world has been discovered by DCT archaeologists working at a Neolithic site on Marawah Island. The 8,000-year-old ‘Abu Dhabi Pearl’ will feature in the upcoming @louvreabudhabi exhibition 10,000 Years of Luxury pic.twitter.com/Kd3jHHCVCT

— Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (@dctabudhabi) October 20, 2019