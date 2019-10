Abuchean a Donald Trump en duelo de la Serie Mundial

Conforme a lo esperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al quinto juego de la Serie Mundial 2019 del béisbol de las Grandes Ligas, pero fue recibido por un total abucheo en el estadio de los Washington Nationals, el Nationals Park.

Los Nationals eligieron a uno de los ‘enemigos’ de Trump, el chef José Andrés, quien ha sido muy crítico de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos. Según diversos reportes, Trump llegó después del inicio para no afectar el acceso de los fans al estadio.

Full on “LOCK HIM UP! LOCK HIM UP!” chants heard throughout the crowd at Nats Park after President Trump was announced and shown on screen here #WorldSeries pic.twitter.com/1ktVXkHYFy

— Monica Alba (@albamonica) October 28, 2019