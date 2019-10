Conmemoran 170 años de la creación del estado de Guerrero

“Para gobernar Guerrero no solamente hay que conocerlo, hay que quererlo y hay que tener mucha disposición para tener desprendimiento siempre con los guerrerenses, no se puede gobernar Guerrero como lo he dicho, con limitaciones ni con miserias”, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Durante la entrega de las Condecoraciones Estatales y Premios al Mérito Civil, dentro del marco del 170 Aniversario de la Erección del Estado de Guerrero.

En este acto que reunió a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades civiles y militares en el auditorio José Joaquín de Herrera en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo estatal expuso que Guerrero es herencia de héroes como Vicente Guerrero, Juan Álvarez, los Galeana, los Bravo e Ignacio Manuel Altamirano y los que participaron en los movimientos en los que se formó la patria en el sur.

En este mismo sentido, indicó que “somos herederos de la valentía de Vicente Guerrero, de la nobleza y amistad de los Bravo con Morelos, somos herederos del legado de Morelos en esta tierra en Chilpancingo donde se formó la nación, somos herederos del humanismo de Morelos, somos herederos de la inteligencia de la altura de miras de Ignacio Manuel Altamirano, somos herederos de la valentía de Los Galeana de la Costa Grande, somos herederos también de Valerio Trujano de su fuerza, de su firmeza, somos herederos de los Ocampo que hicieron la Bandera Nacional”.

Desde 1987 y en el marco de la conmemoración del aniversario del estado de Guerrero, se entregan los premios estatales y se imponen condecoraciones al mérito civil en distintos ámbitos, a personas distinguidas que han realizado aportes a nuestra sociedad. #Guerrero170Años pic.twitter.com/2rHQqs2VQ4 — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) October 27, 2019

Expuso que como guerrerenses nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, conscientes de nuestros problemas, pero orgullosos de nuestra tierra.

Astudillo Flores destacó que “como gobernador del estado de Guerrero me place estar en esta reunión, me siento orgulloso como siempre me he sentido de ser guerrerense, nacido en Chilpancingo y amar Acapulco como lo quiero, como lo respeto por su majestuosidad, respetar a Taxco por su historia platera, querer a Iguala por su enorme tradición con nuestra Patria, con la bandera, respetar a la Costa Grande por su belleza y querer mucho la Costa Chica por su generosa naturaleza, respetar mucho La Montaña, donde está la fuerza de nuestro indigenismo al que respeto y quiero. Yo soy un guerrerense que quiere la Tierra Caliente”.

Reconoció que al cumplir cuatro años de su gobierno ha sido difícil gobernar, pero no imposible con la ayuda de muchos que lo han acompañado, al tiempo de reafirmar que su compromiso es y seguirá siendo trabajar con entusiasmo, con interés, con compromiso y sin ningún miedo, sin ningún temor. Y puntualizó: “A Guerrero hay que quererlo, hay que abrazarlo todos los días, respetar a nuestros pueblos y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones”.

