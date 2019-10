Vicente Fernández pidió disculpas a la comunidad LGBTT+

En el mes de mayo El Charro de Huentitán reveló que había rechazado un trasplante de hígado, al pensar que podía ser de una persona homosexual o drogadicta.

Un gran homenaje es el que tuvo Vicente Fernández este domingo, el cantante cantó por unas horas en la explanada del Instituto Cultural de Cabañas frente a 65 mil personas quienes lo acompañaron a develar una estatua en su honor colocada en la Plaza de los Mariachis, en su natal Guadalajara, Jalisco.

Aunque El Charro de Huentitán ya tiene tres años alejado de los escenarios, a sus 79 años demostró esa privilegiada voz que tiene al cantar temas como “Acá entre nos” y “Por tu maldito amor”.

Durante su develación de la estatua Don Vicente Fernández se mostró muy emocionado y agradecido con su público, así como dedicó unas emotivas palabras a quien fuera su amigo el fallecido José José.

#EnDirecto | Así se vivió el ambiente en la develación de la estatua de #VicenteFernández en la Plaza de los Mariachis.

📹 @charobareno pic.twitter.com/HX4XKJ7DVS — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) October 6, 2019

Asimismo, El Charro de Huentitán aprovechó el momento para ofrecer disculpas a la comunidad LGBTT+, ya que en el mes de mayo se reveló que hace unos años había rechazado un trasplante de hígado al no saber su procedencia, “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, confesó en ese momento.

Por lo que durante en su homenaje Don Vicente Fernández comentó, “Yo lo dije de manera inconsciente. Tengo muchos amigos gays. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Unos nacen y otros se hacen, por eso pido perdón delante de la gente, no detrás de una cámara para que no vendan la exclusiva”, dijo.

Durante la develación de su escultura #VicenteFernández pidió disculpas a la comunidad LGBTTT+ de aquella vez cuando rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual Aquí sus palabras ⬇️ pic.twitter.com/cCeIJz9UBU — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) October 7, 2019

