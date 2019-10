El video “1444” y su aterradora explicación

Un nuevo clip ha tomado la atención de los usuarios de Youtube, se trata del titulado video 1444 que ha cobrado fuerza por ser terrible y perturbador. En las imágenes muestran un terrible suceso.

En el video de corta duración se muestra a un joven sosteniendo un arma y supuestamente se dispara en la cabeza, no sin antes maldecir a quien ve las imágenes. No se sabe el origen exacto del clip, pero se dice que fue un metraje subido a la página de Internet que luego fue borrado, no sin antes ser copiado por otros usuarios.

La maldición del video solo se puede contrarrestar si la persona que lo ve comenta la fecha en la que lo vio. Esto recuerda a la película El Aro, donde si se veía el video maldito se tenían solo siete días de vida.

¿Por qué se hizo tan viral?

El video es bastante gráfico y perturbador, sin embargo la gente lo sigue compartiendo debido a la leyenda que gira a su alrededor. El material es considerado contenido prohibido en redes sociales, sin embargo la creepypasta lo ha popularizado en Internet.

Lo cierto es que el video bien podría ser falso, pues esta no sería la primera vez que un clip de este tipo resulta ser falso, pero por lo pronto se recomienda que no se vea el video o se comparta en redes sociales ya que, real o no, el contenido es muy fuerte y puede herir susceptibilidades.

