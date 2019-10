Revelan acuerdo entre los hermanos Sosa para trasladar cenizas de José José

View this post on Instagram

#MariaCeleste mostró todos los puntos acordados entre #SaraSalazar, #SaraSosa, #JoseJoel y #Marysol en el acuerdo donde se establecieron los planes finales para el cantante la semana pasada. Documento que ahora esta en el centro de la polémica. #AlRojoVivo de lunes a viernes a las 4pm/3C Transmitido 10/07/19